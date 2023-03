Microsoft publie la version 111 de son navigateur Microsoft Edge. La principale nouveauté est en rapport avec l'apparition d'un bouton Bing particulièrement visible au niveau de la barre d'outils. Avec la barre latérale, il donne accès au nouveau Bing et son agent conversationnel d'IA de type ChatGPT.

Plus encore, Microsoft évoque un copilote d'IA pour le Web. Edge Copilot est une évolution du module Discover. Outre un onglet pour converser avec le chatbot de Bing et obtenir des réponses, des onglets Message et Informations sont à disposition.

" Edge Copilot est un outil puissant qui aide les utilisateurs à améliorer leur productivité et leur efficacité ", explique Microsoft dans les notes de version de Microsoft Edge 111. Les suggestions, recommandations et informations sont en fonction du contexte de la page web consultée.

Une aide à la rédaction

La curiosité pour Edge Copilot est un outil de rédaction accessible via l'onglet Message. Avec le choix de la thématique, le contenu généré par IA peut être modulé selon plusieurs critères comme le ton à adopter, le format et la longueur.

Un aperçu du texte de l'IA est consultable dans un encadré de la barre latérale. Il peut être copié, voire ajouté à un site. C'est au final une aide à la rédaction d'un contenu. Le résultat dépendra aussi de la précision des commandes textuelles.

" Edge Copilot aide les utilisateurs à rédiger de meilleurs emails, à effectuer des recherches sur le Web plus rapidement, à acquérir de nouvelles compétences, le tout de manière plus pratique ", écrit Microsoft.

Un relooking en marche

L'arrivée de Edge Copilot avait été évoquée le mois dernier par le groupe de Redmond, lors de la présentation du nouveau Bing s'appuyant sur l'IA. À souligner qu'un accès est toujours régi par un système de liste d'attente.

Microsoft Edge profite par ailleurs d'un léger relooking, avec des bordures plus arrondies pour divers éléments, mais il n'y a pas encore les onglets flottants qui sont prévus.