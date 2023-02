Le navigateur Microsoft Edge va avoir droit à un léger relooking. Une apparence avec des bordures plus arrondies pour plusieurs éléments comme la barre d'adresse, les onglets, les boutons et les encarts dans les paramètres, par exemple.

La barre des onglets va être mieux différenciée dans l'interface grâce à des onglets flottants, tandis que l'icône de profil sera déplacée dans le coin supérieur à gauche. Ces changements esthétiques et d'autres sont visibles dans le canal Dev de Microsoft. Ils préparent surtout l'intégration de fonctionnalités à base d'IA.

Un copilote pour le Web

Le relooking de Microsoft Edge est en effet en marge du nouveau Bing s'appuyant sur l'IA et qui trouvera une place de choix dans le navigateur de Microsoft. Les possibilités reposent sur un modèle Prometheus et une version améliorée du modèle de langage GPT-3.5 d'OpenAI qui a fait beaucoup parler avec ChatGPT.

Avec l'infusion de l'IA pour le nouveau Bing et Microsoft Edge, le groupe de Redmond vante un copilote pour le Web. Deux nouvelles fonctionnalités d'IA seront proposées dans Microsoft Edge, pour un accompagnement dans des tâches, même s'il s'agit pour l'essentiel d'une intégration du nouveau Bing, ou en tout cas du modèle d'IA Prometheus.

En plus d'un agent conversationnel pour poser des questions de la même manière qu'avec le nouveau Bing, il sera possible d'avoir accès à un outil de rédaction depuis la barre latérale de Microsoft Edge. De quoi générer du contenu à partir de commandes textuelles et procéder à diverses mises en forme.

Prochainement dans Windows...

Un exemple cité par Microsoft est un résumé d'un long rapport financier et la mise en avant des points essentiels, tandis que le mode conversation permettra d'obtenir une comparaison avec les données financières d'une entreprise concurrente et les intégrer automatiquement dans un tableau.

" Vous pouvez demander à Edge de vous aider à rédiger un billet sur LinkedIn, en lui donnant quelques commandes textuelles pour commencer. Ensuite, vous pouvez lui demander de vous aider à mettre le ton à jour, le format et la longueur du message ", écrit encore Microsoft, en soulignant que Edge peut comprendre la page web où l'utilisateur se trouve et s'adapter en fonction.

De telles possibilités d'IA ont vocation à prendre de l'ampleur dans d'autres produits de Microsoft et sont parfois déjà à l'œuvre. Elles font écho aux nouveautés introduites avec la version premium de Microsoft Teams, sans compter Microsoft 365. Nul doute qu'une prochaine étape pour Microsoft sera de mettre davantage l'accent sur l'IA avec Windows. Pour Windows 12 ?