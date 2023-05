Si Bing IA (avec l'appui de GPT-4) en Open Preview est susceptible d'être un argument non négligeable en faveur de l'utilisation du navigateur Microsoft Edge, le groupe de Redmond est connu pour des tactiques plus critiquables, que ce soit avec Windows ou d'autres de ses produits.

Un nouvel exemple avec ce qui est présenté et assumé par Microsoft comme un changement ayant pour but de favoriser la concentration des utilisateurs d'Outlook et de Microsoft Teams, en évitant de jongler avec les fenêtres de navigation et onglets.

La traduction est que les liens web d'emails dans l'application Outlook pour Windows s'ouvriront par défaut dans Microsoft Edge. Il en sera de même pour les liens web de discussions dans Microsoft Teams.

Navigateur par défaut… et alors ?

Avec une mise en pratique pour les appareils équipés de Windows 10 et Windows 11, le changement n'affectera pas le choix du navigateur par défaut au niveau du système d'exploitation… mais en fera au final fi dans le contexte considéré, au profit de Microsoft Edge.

Quand un utilisateur ouvrira par exemple un lien dans un email de l'application Outlook, Microsoft Edge ouvrira ce lien avec l'email affiché dans la barre latérale du navigateur. Le groupe souligne au passage ses efforts visant à optimiser cette barre latérale avec du contenu et des outils.

Pour Microsoft, il s'agit d'une fonctionnalité. Elle est en tout cas diversement appréciée. À noter qu'elle pourra tout de même être désactivée lors du premier lancement dans Microsoft Edge, puis à tout moment dans les paramètres d'Outlook par la suite.