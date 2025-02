Le navigateur Microsoft Edge est actuellement disponible en version 133 (stable). Depuis la mouture précédente, Microsoft révèle qu'il bénéficie d'améliorations de performances ayant pour objectif de le rendre plus rapide et plus réactif.

Plusieurs aspects et fonctionnalités sont concernés comme Téléchargements, Drop (partage de fichiers et de messages entre le téléphone et l'ordinateur), Historique et l'expérience nouvel onglet InPrivate (navigation privée).

« En fait, pas moins de 14 zones différentes de l'interface utilisateur dans le navigateur sont désormais 40 % plus rapides qu'auparavant, en moyenne », écrit Microsoft Edge Team. La réactivité accrue est ainsi censée être perceptible.

Avec WebUI 2.0 depuis Microsoft Edge 122

Ces changements s'inscrivent dans la lignée d'un travail débuté l'année dernière et sont en rapport avec une migration de l'interface utilisateur du navigateur vers WebUI 2.0.

Microsoft explique que WebUI 2.0 est une architecture d'abord axée sur le balisage (markup-first) qui utilise des paquets de code plus petits et entre dans le cadre d'un code plus modulaire pour l'interface utilisateur. Le recours à du code JavaScript est réduit pour le rendu.

Les améliorations de réactivité sont apportées de manière progressive. Parmi les éléments qui seront prochainement concernés, Microsoft cite l'aperçu avant impression, la lecture à voix haute et les paramètres.