Pour ses statistiques, le service d'analyse web Statcounter s'appuie sur un périmètre de plus de 1,5 million de sites web avec code de tracking, et la consultation de plus de 5 milliards de pages chaque mois par des personnes du monde entier.

Aucune pondération artificielle n'est utilisée et les activités en lien avec des bots sont supprimées. Des ajustements sont effectués concernant des navigateurs comme Google Chrome, afin de tenir compte du préchargement des pages et l'exclure des résultats.

Sur ordinateur, Microsoft Edge s'était emparé il y a près d'un an de la deuxième place mondiale des navigateurs aux dépens de Safari d'Apple. Une deuxième place mondiale qui vient d'être perdue par le navigateur de Microsoft.

Malgré les outils d'IA générative

Selon Statcounter, la part de marché mondiale de Microsoft Edge s'établit à 11 % en avril, alors que celle de Safari atteint 11,87 %. Inébranlable, Google Chrome conserve sa première place avec une part de marché de 66,13 %.

Ce changement sur le podium est une surprise. Depuis le mois de février, Microsoft a en effet accentué ses efforts en matière d'IA générative et via son partenariat avec OpenAI. Microsoft Edge y trouve une place de choix pour l'accès à Bing Chat et autres outils d'IA.

A priori, Edge Copilot n'est pas suffisant pour contrer l'utilisation de Safari qui bénéficie de son côté de l'attrait pour les ordinateurs Mac. Lors de la publication des derniers résultats trimestriels de Microsoft fin avril, le patron Satya Nadella avait cependant affiché sa satisfaction avec les gains de parts de marché enregistrés par Edge et Bing.

Un podium différent en France

Les chiffres de Statcounter sont toujours sans pitié avec Microsoft Edge lorsque la plateforme mobile est prise en considération. Google Chrome (premier) et Safari (deuxième) dominent alors largement.

En restant sur l'ordinateur et pour le cas de la France, le podium est différent du podium mondial. En tête, Google Chrome (59,67 %), devant Firefox (14,29 %) et Microsoft Edge (12,42 %), tandis que Safari (9,2 %) est au pied du podium hexagonal.