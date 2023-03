Selon Microsoft, une vidéo sur trois dans son navigateur Microsoft Edge est actuellement consultée en 480p ou dans une qualité inférieure. Ce constat sert à introduire une fonctionnalité expérimentale d'upscaling de vidéo.

Dénommée Video Super Resolution, la fonctionnalité pour Microsoft Edge s'appuie sur une technologie d'IA qui utilise le machine learning afin d'améliorer la qualité de toute vidéo regardée dans le navigateur.

" Elle y parvient en supprimant les artefacts de compression et en augmentant la définition vidéo pour que vous puissiez profiter de vidéos claires et nettes sur YouTube et d'autres plateformes de streaming vidéo, sans sacrifier la bande passante, quelle que soit la définition vidéo d'origine ", écrit Microsoft.

Avec Edge Canary et plusieurs restrictions

Pour le moment, Video Super Resolution s'active via un flag (edge://flags/#edge-video-super-resolution) et seul Microsoft Edge Canary est concerné. Par ailleurs, le déploiement n'est proposé que pour la moitié des utilisateurs de ce canal de diffusion très précoce.

Dans le but de tenir compte de la puissance de calcul nécessaire, d'autres prérequis pour Video Super Resolution sont des cartes graphiques Nvidia RTX série 20, 30, 40 ou AMD RX série 5700 à 7800. Les GPU Nvidia et AMD sont ainsi tous les deux pris en charge, ce qui est à souligner.

La liste des exigences ne s'arrête pas là. Avec un ordinateur portable, il ne doit pas être sur batterie, mais branché sur secteur. Cela suppose une fonctionnalité très énergivore. Quant aux vidéos, la technologie s'occupe de vidéos sans DRM et pour lesquelles la définition est inférieure à 720p.

Dans l'attente d'une arrivée grand public

À ce stade, Microsoft n'évoque pas de calendrier pour les débuts de la fonctionnalité Video Super Resolution dans une version stable de Microsoft Edge. Une attente qui pourrait être longue, voire... non comblée au final.

Rappelons qu'avec Clarity Boost, c'est déjà une fonctionnalité d'amélioration de l'upscaling spatial que propose Microsoft Edge, pour améliorer le gameplay dans le cadre de l'abonnement Xbox Game Pass et le service de cloud gaming Xbox Cloud Gaming.