C'est une sorte de sursis qui est accordé par le groupe de Redmond à son navigateur Microsoft Edge sur Windows 10, alors que pour ce système d'exploitation, le support prend fin le 14 octobre 2025. L'abandon de Microsoft Edge ne sera pas nécessaire sur Windows 10.

Des mises à jour gratuites et garanties

Microsoft Edge continuera de recevoir des correctifs et des mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2028 au minimum. Cette extension de trois ans concerne aussi l'environnement d'exécution WebView2 Runtime, un moteur essentiel au fonctionnement de nombreuses applications tierces s'appuyant sur des technologies web.

La surprise dans l'annonce est que cette prolongation est totalement gratuite. Nul besoin de souscrire au programme ESU (Extended Security Updates) de Windows 10 pour en bénéficier.

« Microsoft Edge et Microsoft WebView2 Runtime continueront de recevoir des mises à jour sur Windows 10 22H2 jusqu'en octobre 2028 au moins [...]. Le programme ESU ne sera pas requis pour que les appareils continuent de recevoir les mises à jour de Microsoft Edge ou de WebView2 Runtime », indique Microsoft.

Une question de sécurité et de bon sens

Pourquoi une telle fleur faite aux irréductibles de Windows 10 ? La décision relève du bon sens. Microsoft ne pouvait décemment pas laisser des millions d'utilisateurs avec un navigateur transformé en passoire de sécurité.

En assurant ce support étendu, Microsoft s'évite sans doute une catastrophe en matière de sécurité et offre une protection pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas encore migrer vers Windows 11. À souligner toutefois qu'un navigateur à jour sur un système d'exploitation qui ne l'est plus en matière de correctifs de sécurité n'est pas idéale.

Les navigateurs web concurrents de Microsoft Edge ne laisseront également sans doute pas tomber le système d'exploitation Windows 10 dès cette année. D'autant que l'existence du programme ESU leur met aussi une forme de pression pour trois années de plus.