À quelques mois seulement de la fin du support officiel de Windows 10, fixée au 14 octobre 2025, Microsoft a finalement assoupli sa position. La firme de Redmond a annoncé ce 24 juin 2025 de nouvelles "options d'inscription gratuite" pour son programme de Mises à jour de Sécurité Étendues (ESU), offrant ainsi une alternative à l'abonnement annuel de 30 dollars. Cette démarche s'adresse spécifiquement aux dizaines de millions de PC grand public non éligibles à la mise à niveau gratuite vers Windows 11.

Quelles sont les options gratuites pour rester sécurisé sur Windows 10 ?

Microsoft propose deux voies pour que les consommateurs puissent bénéficier gratuitement des Mises à jour de Sécurité Étendues (ESU) de Windows 10 pendant un an, couvrant la période du 15 octobre 2025 au 13 octobre 2026. La première option consiste à utiliser Windows Backup pour synchroniser vos paramètres dans le cloud. La seconde méthode permet d'échanger 1 000 points Microsoft Rewards. Ces points peuvent être accumulés facilement en utilisant le moteur de recherche Bing, en faisant des achats sur le Microsoft Store ou en jouant à des jeux Xbox. Le processus d'inscription se fera via un assistant dédié disponible dans les notifications et les paramètres de Windows 10, facilitant l'accès direct depuis votre PC personnel.

Pourquoi Microsoft propose-t-il cette gratuité inattendue ?

Après avoir initialement proposé les ESU aux consommateurs pour 30 dollars par an, Microsoft semble avoir réalisé qu'une majorité des dizaines de millions d'utilisateurs de Windows 10 n'étaient pas prêts à remplacer leur ancien matériel, ni à payer cette somme pour des mises à jour. C'est une manière pour l'entreprise de "brandir le drapeau blanc", reconnaissant l'inertie d'une partie de sa base installée. Cette offre gratuite s'inscrit aussi dans une stratégie plus large visant à encourager l'adoption de ses services cloud, comme Windows Backup, ou à inciter l'utilisation de Bing, contribuant ainsi à l'écosystème Microsoft. C'est un mouvement astucieux pour maintenir la base d'utilisateurs sécurisée tout en renforçant l'engagement avec leurs plateformes.

Cette offre s'applique-t-elle à tout le monde ?

Non, il y a une distinction claire entre les utilisateurs grand public et les entreprises. Les options gratuites sont strictement réservées aux "usages personnels" de Windows 10. Les clients d'entreprise sont exclus de cette gratuité et devront s'acquitter d'un prix nettement plus élevé pour leurs abonnements ESU commerciaux, démarrant à 61 dollars par appareil et par an, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Ces options commerciales sont accessibles via le programme de licences en volume de Microsoft ou, à partir du 1er septembre, par l'intermédiaire des partenaires fournisseurs de services cloud. Cette segmentation vise à pousser les entreprises vers des solutions plus récentes comme Windows 11 ou des alternatives basées sur le cloud comme Windows 365.

Que se passe-t-il si l'on ne s'inscrit pas aux ESU ?

Si un utilisateur choisit de ne pas s'inscrire au programme ESU, son PC sous Windows 10 continuera de fonctionner normalement après le 14 octobre 2025, mais il ne recevra plus les mises à jour de sécurité critiques ni les correctifs de bogues majeurs. Cela expose l'ordinateur à des risques croissants de vulnérabilités et de cyberattaques. Toutefois, Microsoft a précisé que les mises à jour de sécurité pour les applications Microsoft 365, ainsi que les mises à jour des définitions antivirus de Windows Defender, continueront d'être délivrées jusqu'en octobre 2028. Il est fort probable que les utilisateurs non inscrits commencent à recevoir des notifications persistantes les incitant à passer à Windows 11. Cette stratégie vise à la fois à sécuriser une partie du parc et à inciter à la migration.

