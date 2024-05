Alors que Sony a déjà constaté les bienfaits du portage de ses exclusivités sur PC avec des succès à la clé, Microsoft était restée frileuse à l'idée de proposer ses franchises phares sur la plateforme de son concurrent.

Mais Microsoft revendique un revirement stratégique majeur depuis le rachat d'Activision Blizzard et annonce souhaiter que le plus grand nombre puisse profiter des jeux de ses studios, y compris ses franchises historiques.

C'est ainsi qu'en début d'année, la marque annonçait l'arrivée de 4 exclus Xbox sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Un simple "test" pour l'instant afin de juger de l'intérêt du public... Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que l'essai est transformé.

Selon les analyses de Circana, Sea of Thieves s'est ainsi imposé comme le 4e jeu le plus vendu en avril dernier et le 3e jeu le plus vendu sur PlayStation aux USA. Avant sa sortie sur la console de Sony, il stagnait à la 55e place des jeux les plus vendus toutes plateformes confondues.

Le lancement sur PlayStation et la prise en charge du jeu cross plateformes a sans doute encouragé non seulement les ventes sur la plateforme de Sony, mais également sur Xbox et PC afin de profiter du jeu en coopération.

En Europe, le jeu s'est imposé comme le titre le plus vendu sur PlayStation en avril.

Autre titre de Microsoft, Grounded, s'est imposé à la 9e place des jeux les plus vendus sur PlayStation le mois dernier, il était 167e alors qu'il était limité aux plateformes Xbox et PC.

Microsoft devrait donc être motivée par ces résultats et pourrait ainsi sortir d'autres de ses franchises sur PS5 à l'avenir.