Soudainement, Microsoft a mis un terme à sa boutique de films et séries. Depuis le 18 juillet, il n'est plus possible d'acheter ou de louer le moindre contenu vidéo depuis le Microsoft Store, que ce soit sur un PC équipé de Windows ou sur une console Xbox. Une décision radicale.

Quel avenir pour les contenus déjà achetés ?

Pour les utilisateurs ayant bâti une collection au fil des années, il y a de quoi nourrir quelques craintes. Microsoft se veut rassurant en indiquant que tout le contenu acquis par le passé reste visible. Il faudra simplement passer par l'application « Films et TV » qui ne disparaît pas de son côté.

Microsoft précise que « les téléchargements resteront disponibles sur Windows et en résolution maximale HD ». Sur le papier, la promesse est belle, mais elle laisse les clients totalement dépendants du bon vouloir du groupe de Redmond pour accéder à leur médiathèque.

Un risque bien réel pour votre bibliothèque

La principale inquiétude concerne la pérennité de ce système. Rien ne garantit que Microsoft maintiendra les serveurs de contenu actifs indéfiniment. Des serveurs inutilisés sont souvent mis hors service après quelque temps pour réallouer les ressources.

Le précédent de Groove Music, le service de streaming de musique de Microsoft arrêté en 2017, a de quoi rendre nerveux. À l'époque, la fermeture avait fini par empêcher le téléchargement des fichiers achetés.

Pour couronner le tout, Microsoft a déjà confirmé qu'aucun remboursement ne sera proposé pour les achats passés.

La fin d'une époque

Pour les utilisateurs, il faut donc se tourner vers d'autres plateformes pour continuer à acheter du contenu. La fermeture marque la fin d'une aventure de près de vingt ans pour Microsoft dans la vente de contenus multimédias et signe son retrait quasi total du secteur du divertissement... à l'exception du jeu vidéo.