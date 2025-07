Jusqu'à présent, cette fonctionnalité de "streamer son propre jeu" était déjà accessible aux abonnés Game Pass Ultimate sur les consoles Xbox Series X | S et Xbox One, ainsi que sur les téléviseurs, navigateurs web, smartphones, tablettes et même les casques Meta Quest. L'arrivée sur PC change la donne, surtout quand on sait que certains jeux pèsent des tonnes, comme ce bon vieux Call of Duty: Black Ops 6 et ses 128 Go requis. Le streaming devient une vraie solution pour économiser de l'espace sur le disque dur.

Quels sont les nouveaux jeux que vous pouvez streamer sur votre PC ?

Plus de 250 jeux sont déjà disponibles en streaming depuis la bibliothèque personnelle, en plus de ceux inclus dans le Game Pass. Et la liste s'allonge à une vitesse folle ! Xbox promet d'ajouter encore plus de titres "console-only" et "Play Anywhere" dans les mois à venir. Imaginez jouer à des pépites comme Assassin's Creed: The Ezio Collection ou The Callisto Protocol, sans avoir besoin d'installer le moindre gigaoctet. La liste des nouvelles arrivées de juillet est impressionnante et donne un aperçu de l'effort colossal de Team Xbox pour enrichir cette offre :

Aragami 2

Arcade Paradise

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Assassin's Creed 3: Remastered

Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Unity

Bomb Rush Cyberfunk

Bramble: The Mountain King

Edens Zero

Everspace 2

Flock

Journey to the Savage Planet

LEGO Batman

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO CITY Undercover

LEGO Jurassic World

LEGO Marvel's Avengers

LEGO Worlds

Magical Delicacy

My Friend Peppa Pig

PGA Tour 2K25

Saints Row

Saints Row 2

Saints Row The Third Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

Signalis

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

XCOM 2

Cette fonctionnalité annonce-t-elle la fin des jeux "exclusifs" sur console ?

C'est une question légitime. Avec cette avancée, Microsoft brouille encore un peu plus les lignes entre le gaming sur console et sur PC. Vous n'avez plus besoin d'une Xbox pour profiter de certains de ses titres les plus emblématiques, du moment qu'ils figurent sur la liste des jeux pris en charge. Vous pouvez les acheter, puis les streamer directement via l'application. Cette stratégie s'inscrit dans une tendance plus large de la part de Microsoft, qui vise à rendre ses jeux accessibles partout, pour tous. L'idée est de transformer l'expérience Xbox en une bibliothèque de jeux agnostique du support. Un avenir où les titres "console-locked" pourraient bien devenir une rareté, au grand bonheur des joueurs. C'est une vision de l'avenir qui promet une flexibilité sans précédent, et qui pourrait bien redéfinir notre rapport à l'expérience de jeu.

Quel est l'impact de cette nouveauté sur votre quotidien de joueur ?

Pour vous, joueur passionné, c'est une excellente nouvelle. Plus de flexibilité, moins de contraintes de stockage. Imaginez pouvoir lancer un titre Xbox gourmand en quelques secondes, sans attendre de longs téléchargements. C'est un gain de temps et d'espace précieux. Cela facilite également l'accès aux jeux pour ceux qui n'ont pas forcément de console Xbox, mais un bon PC. C'est une preuve de l'engagement continu de Microsoft à s'adapter aux habitudes des joueurs modernes, toujours plus nomades et exigeants. Une stratégie qui renforce l'écosystème Xbox et le positionne comme un acteur incontournable du cloud gaming, promettant un avenir où le jeu est une affaire de choix, pas de matériel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui peut streamer ses propres jeux Xbox sur PC ?



Les membres du programme Xbox Insiders qui possèdent également un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peuvent actuellement streamer leurs propres jeux sur PC.

Quels types de jeux peuvent être streamés sur PC ?



Il est possible de streamer des jeux Xbox que vous possédez, y compris certains titres qui étaient auparavant exclusifs aux consoles. Plus de 250 titres sont déjà disponibles, et d'autres sont ajoutés régulièrement.

Dans quels pays le cloud gaming Xbox est-il pris en charge sur PC ?



Le cloud gaming est pris en charge dans les 28 pays où Xbox Cloud Gaming (Beta) est déjà disponible.