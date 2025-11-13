C'est une consécration symbolique : Microsoft Flight Simulator a tellement repoussé les limites du réalisme que l'industrie aéronautique elle-même l'adopte.

Boeing a frappé un grand coup lors du Sommet européen de la formation aéronautique au Portugal, le 6 novembre 2025. Le géant de l'aviation s'associe à Microsoft pour intégrer la technologie du jeu dans un programme de formation officiel pour les futurs pilotes.

Qu'est-ce que ce nouvel outil "Virtual Airplane" ?

Il s'agit d'une nouvelle plateforme de formation baptisée "VAPT" (Virtual Airplane Procedures Trainer). Elle est hébergée sur Microsoft Azure et utilise la technologie de Microsoft Flight Simulator comme base.

Le premier module disponible, appelé "Procedures Trainer", est dédié à la formation sur le Boeing 737 MAX. Il permet aux élèves de suivre des cours (5-15 min) en ligne ou hors ligne, couvrant des procédures précises comme la préparation du vol ou l'atterrissage.

Cela va-t-il remplacer les simulateurs traditionnels ?

Absolument pas. L'objectif n'est pas de jeter les énormes et coûteux simulateurs physiques. L'outil de Boeing est conçu comme une introduction.

Il doit "réduire le temps de familiarisation avec le simulateur" et permettre aux élèves de "s'entraîner aux procédures en dehors des environnements de formation traditionnels". C'est un complément accessible sur PC, Mac ou iPad.

Comment les instructeurs vont-ils l'utiliser ?

La plateforme est conçue pour être flexible pour la formation. Les instructeurs pourront créer, personnaliser et valider des cours basés sur des données de vol réelles. Ils suivront aussi la progression des apprenants.

L'outil simule plus de 400 aéroports mondiaux (pistes, portes d'embarquement). Boeing prévoit déjà d'étendre l'outil aux 737 NG, 787 Dreamliner et 777X.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu Flight Simulator est-il assez réaliste pour former des pilotes ?

C'est la technologie de simulation (moteur 3D, physique) qui est utilisée, pas le jeu "grand public" tel quel. C'est une version modifiée, adaptée aux besoins de Boeing pour des procédures spécifiques (sessions de 5-15 min) comme la préparation du vol ou l'atterrissage.

Quand cela sera-t-il disponible ?

La plateforme a été annoncée le 6 novembre 2025. Le premier module pour le Boeing 737 MAX (Procedures Trainer) est la première application disponible. D'autres appareils (787, 777X) suivront.

Est-ce accessible sur n'importe quel appareil ?

L'outil VAPT est conçu pour être accessible sur des "appareils légers" : PC Windows, Mac et tablettes iPad. Il propose des modules téléchargeables pour s'entraîner hors ligne.