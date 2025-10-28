Avec Gaming Copilot (bêta) et les ROG Xbox Ally, Microsoft propose l'IA dans les sessions de jeu. Un assistant de jeu personnel permet d'obtenir des conseils, de l'aide ou des recommandations, sans interrompre une partie.

Une controverse touchant Gaming Copilot a débuté sur le forum ResetEra. Un utilisateur, sous le pseudonyme de RedbullCola, a affirmé avoir constaté via l'analyse de son trafic réseau que l'outil envoyait automatiquement tout ce qu'il faisait à Microsoft.

En particulier, il a accusé l'outil de tout capturer pour l'entraînement des modèles d'IA de Microsoft.

Microsoft dément utiliser les captures d'écran pour entraîner l'IA

Face à la montée de la polémique, Microsoft a fourni une déclaration officielle (Tom’s Hardware) pour clarifier la situation.

" Lorsque vous utilisez activement Gaming Copilot dans la Game Bar, il peut utiliser des captures d'écran de votre gameplay pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre jeu et vous fournir des réponses plus utiles. "

Toutefois, Microsoft assure que " ces captures d'écran ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA ". Microsoft insiste sur le fait que Gaming Copilot est une fonctionnalité optionnelle qui n'accède au gameplay que lorsque le joueur l'utilise activement.

Une affaire différente pour les conversations...

Si les captures d'écran sont épargnées, Microsoft admet une autre forme de collecte pour l'amélioration de son service. La déclaration précise : " Séparément, Gaming Copilot peut utiliser ses conversations textuelles ou vocales avec les joueurs pour aider à entraîner et améliorer l'IA. "

Le groupe de Redmond souligne que les joueurs gardent le contrôle sur cet aspect. Il est possible d'ajuster les paramètres de confidentialité depuis la Game Bar. Par défaut, les options d'entraînement via les conversations semblent en outre désactivées.

Un léger impact sur les performances

Au-delà de la question de la confidentialité, l'activation de Gaming Copilot a potentiellement un impact sur les performances de jeu, avec une légère baisse du nombre d'images par seconde lorsque l'assistant est actif.

Par ailleurs, les joueurs souhaitant se débarrasser totalement de l'outil ne disposent pas d'option de désinstallation simple. Avec l'intégration à la Game Bar, la seule solution radicale est de supprimer la Game Bar elle-même.