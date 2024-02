Le projet Killed by Google est le cimetière renommé des services, produits, appareils et applications abandonnés par Google. Ce Google Graveyard a donné matière à inspiration pour des produits de Microsoft.

Il existe ainsi le projet Killed by Microsoft et plus récemment le Microsoft Graveyard. Hébergées sur GitHub et avec des contributions qui sont les bienvenues, ces initiatives sont totalement indépendantes du groupe de Redmond.

Pour des produits morts ou mourants de Microsoft, Killed by Microsoft remonte un peu plus loin dans le passé que ne le fait Microsoft Graveyard. Ce dernier a déjà préparé l'épitaphe de Windows 10 qui coïncide avec la fin du support le 14 octobre 2025.

Windows 10 est un cas particulier

À souligner cependant que Microsoft a confirmé que Windows 10 va bénéficier d'un programme ESU (Extended Security Updates) pour l'obtention de mises à jour de sécurité critiques et importantes après 2025.

Généralement à destination des entreprises et des professionnels, le programme ESU sera différent pour Windows 10, dans la mesure où il ne laissera pas de côté le grand public. Pour autant, c'est un programme payant.

Microsoft n'a pas encore communiqué sur les tarifs et les modalités précises. Quoi qu'il en soit, ce sera un engagement annuel renouvelable pour trois ans.