Dans un long billet de blog sur la vision de l'IA par Microsoft et le rôle des États-Unis, le président du groupe Bard Smith annonce que Microsoft est en passe d'investir environ 80 milliards de dollars pour construire des centres de données. Ces infrastructures serviront à « l'entraînement des modèles d'IA, au déploiement d'applications basées sur l'IA et le cloud dans le monde entier ».

Pour cet investissement colossal, il est fait mention de l'exercice fiscal 2025 décalé de Microsoft qui a débuté en juillet 2024 et se terminera donc en juin 2025. Au premier trimestre de cet exercice de juin à septembre 2024, Reuters souligne que les dépenses en capital de Microsoft ont augmenté de 5,3 % à 20 milliards de dollars.

À titre indicatif, le groupe de Redmond avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 245 milliards de dollars pour son exercice 2024 décalé et en dégageant un bénéfice net de plus de 88 milliards de dollars.

L'IA est l'électricité de notre époque

Brad Smith précise que plus de la moitié des 80 milliards de dollars que Microsoft compte dépenser dans des data centers consacrés à l'IA sera investie aux États-Unis. « Cela reflète notre engagement envers le pays et notre confiance dans l'économie américaine. »

Le président de Microsoft compare la révolution de l'IA générative à celle de l'électricité, et estime que les États-Unis n'ont depuis « jamais eu autant de possibilités d'exploiter les nouvelles technologies pour dynamiser l'économie nationale ». Il est par contre peu bavard sur l'aspect environnemental en rapport avec une IA particulièrement énergivore.

Le dernier rapport environnemental de Google a identifié une hausse des émissions de gaz à effet de serre en 2023 et a souligné un défi à relever, alors que l'intensité de calcul augmente et que les investissements sont en hausse dans l'infrastructure technique pour soutenir la transition vers l'IA.

Opération séduction envers Donald Trump

À plusieurs reprises, Brad Smith fait allusion à Donald Trump lors de son premier mandat de président des États-Unis et pour le prochain qui arrive. La volonté est manifeste de le caresser dans le sens du poil.

« Si l'administration Trump parvient à élaborer une stratégie nationale solide en matière de talents en IA et à utiliser l'IA pour rendre le gouvernement lui-même plus efficace et efficient, elle mettra le pays sur une voie prometteuse. »

Pour le président de Microsoft, un danger serait de ralentir le secteur privé par des réglementations trop strictes. La concurrence avec la Chine est mise en exergue pour en convaincre le président élu des États-Unis.