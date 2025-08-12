Application simple et efficace disponible pour Android et iOS, Microsoft Lens (anciennement Office Lens) arrête son aventure débutée il y a un peu plus de dix ans pour numériser n'importe quel document et le convertir en PDF, fichier Word ou PowerPoint. Une page se tourne, laissant place à une stratégie axée sur l'IA.

Le calendrier d'une mise à mort programmée

Microsoft a détaillé un calendrier de fin de vie en plusieurs étapes. Le processus de retrait débutera le 15 septembre 2025 sur Android et iOS. À partir du 15 novembre 2025, il ne sera plus possible de télécharger l'application depuis le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.

Enfin, le 15 décembre 2025 marquera la fin de toute nouvelle numérisation par le biais de l'application. Les utilisateurs pourront toujours accéder à leurs scans existants, stockés localement dans le dossier « MyScans », tant que l'application reste installée sur leur appareil.

Copilot, un remplaçant qui ne fait pas l'unanimité

Pour la suite, Microsoft oriente ses utilisateurs vers l'application Microsoft 365 Copilot. Sauf que cette solution et alternative IA laisse de côté plusieurs options de Microsoft Lens.

Il n'est plus possible de sauvegarder directement les numérisations vers OneNote, Word ou PowerPoint, de numériser des cartes de visite pour les enregistrer dans OneNote, d'utiliser les fonctionnalités d'accessibilité comme la lecture à voix haute ou l'intégration du lecteur immersif.

« Les utilisateurs peuvent continuer à numériser en utilisant l'application Microsoft 365 Copilot, qui offre des fonctionnalités similaires. Les scans enregistrés sur OneDrive seront accessibles via la section MyCreations dans l'application Microsoft 365 Copilot », écrit Microsoft.

Une stratégie de nettoyage

La disparition de Microsoft Lens s'inscrit dans une tendance de fond. Ces derniers mois, Microsoft a par exemple mis fin à Publisher après trente ans de service et a supprimé la fonction de remplissage de mots de passe dans Authenticator.

La logique est souvent la même. Il s'agit d'intégrer des fonctionnalités de base dans des applications plus larges et centrées sur l'IA, quitte à sacrifier la simplicité… et la gratuité via des abonnements.