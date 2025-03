Après plus de trois décennies d'existence, l'application Microsoft Publisher va tirer sa révérence en octobre 2026. Cette fin de vie avait été discrètement annoncée par Microsoft l'année dernière. Elle vient d'être rappelée dans le cadre de la publication d'un document de support.

À partir du 1er octobre 2026, les abonnés Microsoft 365 ne seront plus en mesure d'avoir accès à Publisher. Cette date butoir correspond à la fin de support d'Office LTSC 2021 (Long-Term Servicing Channel) qui intègre Publisher avec les autres applications de productivité de Microsoft.

Pas de grande surprise, puisque Publisher ne fait plus partie d'Office LTSC 2024 avec licence perpétuelle.

Microsoft a ses alternatives à Publisher

D'ici octobre 2026, le support de Publisher se poursuivra et les utilisateurs ne souffriront d'aucun manquement avec l'expérience proposée. Pour autant, Microsoft souligne que d'autres applications Microsoft 365 comme Word, PowerPoint ou même Microsoft Designer grâce à l'IA peuvent d'ores et déjà remplir de nombreux usages de Publisher.

Bien évidemment, et même si le support aura pris fin, il sera toujours possible d'utiliser (et d'installer) Publisher dans le cadre d'une licence perpétuelle d'Office 2021.

Microsoft recommande de convertir les fichiers Publisher (.pub) au format PDF ou Word avant la date limite d'octobre 2026. Une mise en garde est que la mise en page sera susceptible d'être altérée dans Word.