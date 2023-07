En début d'année, le patron de Microsoft avait annoncé le licenciement de 10 000 personnes, soit un peu moins de 5 % des effectifs du groupe de Redmond à l'époque. L'importante taille dans les effectifs a eu lieu, mais Microsoft ajoute d'autres suppressions de postes.

L'ampleur de la nouvelle vague de licenciements n'est pas précisée. Elle toucherait principalement la vente et le support client. Seul indice, Microsoft a déposé en début de semaine un document concernant le licenciement de 276 personnes dans l'État de Washington, dont 66 personnes en télétravail.

" Les ajustements organisationnels et de personnel seront une partie nécessaire et régulière de la gestion de nos activités. Nous continuerons à donner la priorité et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir, et pour soutenir nos clients et nos partenaires ", a indiqué un porte-parole de Microsoft.

Après des résultats trimestriels meilleurs que prévu

Pour les trois premiers mois de cette année, Microsoft avait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 52,9 milliards de dollars en hausse de 7 % sur un an et un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars (+9 %).

" À travers le Microsoft Cloud, nous sommes la plateforme de choix pour aider les clients à tirer le meilleur parti de leurs dépenses numériques et à innover pour la nouvelle génération d'IA ", avait déclaré Satya Nadella, le patron et président de Microsoft.