Depuis le confinement des années Covid et la montée en puissance du télétravail, Microsoft a pris conscience que ses outils collaboratifs n'étaient pas forcément au point. Cette période a ainsi mis en lumière de nouveaux outils facilitant la collaboration et le travail en distance, et Teams a eu du mal à tenir le cap.

Microsoft souhaite reprendre la barre et met ainsi l'accent sur Teams, son outil collaboratif, initialement pensé comme un outil de vidéoconférence, pour le rendre plus séduisant en y apportant de nouvelles fonctionnalités.

Pour rendre son outil plus pertinent, Microsoft offre un lifting à son application, qui se rend bien plus claire et simple à utiliser. L'objectif est simple : dépoussiérer son outil et le rendre plus attractif face à une autre référence du marché, à savoir Slack.

Afin de faciliter la prise en main, Microsoft a fusionné les catégories Conversation et Communautés sous l'onglet Conversation. Les différents salons publics du serveur Teams se retrouvent désormais placés à côté des discussions privées, permettant un aperçu immédiat de l'ensemble des communications.

Il devient ainsi possible de réarranger les différentes conversations dans des sous-sections et de réaliser des catégories par sujet ou projet. Pour faciliter un peu plus les choses, une fonction Favoris s'affiche désormais dans la partie supérieure.

On trouve également trois filtres "Non lus, Conversations et Salons" pour accéder plus rapidement aux différentes conversations, et l'option @mentions permet de mettre en évidence plus rapidement toutes les mentions au sein des conversations.

Cette mise à jour est prévue dans le courant du mois de décembre prochain avec une phase de béta publique lancée dès novembre.