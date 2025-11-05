Microsoft déploie son premier modèle de génération d'images entièrement développé en interne. Baptisé MAI-Image-1, il avait été dévoilé en octobre dernier et devient désormais accessible au grand public.

MAI-Image-1 est proposé via Bing Image Creator avec le site Bing ou les applications mobiles Bing. Pour la génération d'images, le modèle de Microsoft y côtoie les solutions d'OpenAI que sont DALL-E 3 et GPT-4o.

Si le déploiement se fait à l'échelle mondiale, l'Union européenne fait toutefois exception pour le moment. Cela devient une habitude, mais Microsoft assure que l'arrivée en Europe ne tardera pas.

Un accent sur des résultats photoréalistes

Selon Microsoft AI, le développement de MAI-Image-1 s'est concentré sur l'obtention de résultats photoréalistes et sur l'évitement des sorties répétitives ou génériquement stylisées.

L'équipe affirme avoir privilégié une sélection rigoureuse des données et une évaluation nuancée axée sur les tâches pour y parvenir. Le modèle excellerait dans la génération d'images photoréalistes pour l'éclairage, les paysages et la nourriture.

Un autre avantage clé revendiqué est sa vitesse. MAI-Image-1 serait " nettement plus rapide que de nombreux modèles plus grands et plus lents ".

Dans le Top 10 de LMAreana

Sur le classement LMArena (Image Arena), MAI-Image-1 a fait ses débuts à la 9e position. Plutôt encourageant, mais il doit encore progresser pour rivaliser avec les leaders du secteur.

Le lancement de MAI-Image-1 confirme la volonté de Microsoft d'une pile IA compétitive et différenciée, en réduisant sa dépendance à l'égard d'OpenAI, malgré un accès complet à ses modèles de pointe.