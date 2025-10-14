Microsoft AI lève le voile sur MAI-Image-1, son premier modèle IA de génération d'images entièrement développé en interne. L'annonce, qui fait suite au lancement des modèles MAI-Voice-1 et MAI-1-Preview, confirme la volonté du groupe de Redmond de se doter de ses propres capacités en IA.

MAI-Image-1 est introduit comme la prochaine étape du parcours de Microsoft AI et pour " des expériences plus immersives, créatives et dynamiques au sein de nos produits ". Le nouveau modèle a déjà fait une entrée remarquée en se classant dans le Top 10 de LMArena, une plateforme où les modèles d'IA sont comparés par des évaluateurs humains.

La promesse de Microsoft avec MAI-Image-1

La principale promesse de MAI-Image-1 réside dans la génération d'images photoréalistes avec une grande rapidité, se distinguant ainsi de modèles plus grands et plus lents.

Microsoft AI a particulièrement mis l'accent sur la qualité et la diversité visuelle, expliquant avoir " mis beaucoup de soin à éviter les résultats répétitifs ou au style générique ". Pour y parvenir, une sélection rigoureuse des données d'entraînement a été opérée, en plus de l'intégration des retours de professionnels dans le secteur des industries créatives.

Le modèle excellerait notamment dans la restitution de détails complexes tels que l'éclairage, les reflets ou les paysages.

En phase avec la stratégie de diversification de Microsoft

Le développement de MAI-Image-1 s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire la dépendance de Microsoft envers des partenaires externes, y compris OpenAI, dont il a été l'un des premiers et plus importants investisseurs.

Bien qu'OpenAI reste un partenaire clé pour les modèles d'IA d'avant-garde, Microsoft AI multiplie les investissements significatifs dans ses propres technologies. L'ambition est de développer en interne des modèles de premier plan et de toutes tailles.

La diversification est néanmoins aussi visible dans l'utilisation récente de modèles d'Anthropic pour certaines fonctionnalités de Microsoft 365.

Bientôt dans Copilot et Bing Image Creator

Pour l'instant, MAI-Image-1 est en phase de test sur la plateforme LMArena. Microsoft explique que cette démarche a pour but de " recueillir des informations et des retours " afin d'assurer des " résultats sûrs et responsables ".

Microsoft a déjà confirmé que le modèle sera disponible très bientôt dans Copilot et Bing Image Creator, où il pourrait être proposé comme une alternative aux technologies d'OpenAI actuellement utilisées.