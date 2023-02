Microsoft a annoncé la mauvaise nouvelle : une procédure de licenciement est en cours au sein de la société, et cible en particulier les 100 employés engagés en octobre dernier pour la constitution d'une équipe de développement entièrement dédiée au Metavers industriel (Projet Industial Metaverse Core ).



Quatre mois à peine après avoir annoncé des investissements dans le développement du Metavers, Microsoft fait donc déjà machine arrière. Il n'est plus question de développer d'interface logicielle pour les divers projets du Metavers industriel, même si Microsoft continuera à exploiter la réalité mixte, mais uniquement dans un contexte industriel hors metavers.

La bulle du Metavers éclate

Plus globalement, c'est tout le secteur de la réalité virtuelle qui est en crise : l'engouement initial des géants de la Tech pour le sujet ces dernières années peinent à se concrétiser sous la forme de services. Désormais, les spécialistes ne voient plus vraiment de moyens de rentabiliser rapidement les investissements, d'autant que les utilisateurs ne s'équipent pas suffisamment. En conséquence, on évoque déjà un plan plus large de 10 000 personnes chez Microsoft.

Les licenciements annoncés représentent 4,5% des effectifs de Microsoft. La "Bulle" du Metavers commence donc à éclater : les promesses d'univers virtuels capables de se substituer à la réalité ont bien du mal à convaincre désormais.

Facebook continue malgré tout d'investir des milliards de dollars dans son métavers Horizon alors que ce dernier peine à convaincre les utilisateurs... Il faut rappeler que le Metavers dépend énormément de l'équipement : les casques de réalité virtuelle restent peu accessibles. En outre, leurs performances restent décevantes à défaut de quelques modèles dont les prix sont jugés bien trop élevés actuellement.

Finalement, Microsoft préfère sans doute actuellement réorienter ses ressources vers l'IA : la marque a investi près de 10 milliards de dollars dans Open AI et a débuté l'intégration de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.