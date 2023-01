La semaine dernière, le patron de Microsoft a annoncé le licenciement de 10 000 employés d'ici la fin de ce premier trimestre 2023, soit près de 5 % des effectifs du groupe dans le monde. Satya Nadella n'est pas entré dans les détails des divisions directement ou les plus concernées, tout en soulignant les investissements et les avancées dans l'intelligence artificielle.

Dans le giron de Microsoft depuis 2017 et faisant partie des efforts du groupe dans le domaine plus global de la réalité mixte, la plateforme de réalité virtuelle et réseau social AltspaceVR va fermer le 10 mars prochain. Un petit goût de métavers en moins pour Microsoft, même si l'accent sera mis sur la plateforme de réalité mixte Microsoft Mesh.

HoloLens perd de sa superbe d'antan pour Microsoft

Selon les informations de Windows Central, Microsoft a également démantelé toute l'équipe derrière le framework open source MRTK (Mixed Reality Tool Kit). Ce projet a pour ambition d'accélérer le développement en matière de réalité mixte multiplateforme avec le moteur de gaming Unity.

Les employés travaillant sur le casque de réalité mixte HoloLens ne seraient pas épargnés, comme l'avait déjà laissé entendre Bloomberg, en ajoutant à la liste des coupes dans le domaine du gaming, notamment des développeurs de titres comme Starfield et Halo.

Le gaming touché, mais pas Surface ?

Il s'agirait ainsi d'effectifs de Bethesda Game Studios à l'origine du prochain Starfield et de 343 Industries qui est à l'origine du jeu Halo Infinite de 2021. En rappelant au passage que Microsoft bataille pour le rachat d'Activision Blizzard à un peu moins de 69 milliards de dollars.

Hormis la réalité virtuelle, la réalité mixte, HoloLens et le gaming, aucun rapport n'évoque pour le moment un impact du plan social concernant les appareils Surface du groupe.