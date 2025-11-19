Microsoft, Nvidia et Anthropic ont officialisé une série de partenariats stratégiques. L'accord prévoit qu'Anthropic déploiera son modèle d'IA Claude sur l'infrastructure Microsoft Azure, soutenue par l'architecture Nvidia.

En contrepartie d'un investissement combiné de 15 milliards de dollars de la part de Microsoft (5 milliards de dollars) et de Nvidia (10 milliards de dollars), Anthropic s'est engagé à acheter pour 30 milliards de dollars de capacité de calcul sur Azure.

Plus de latitude pour Microsoft

Pour Microsoft, il s'agit d'une autre concrétisation de sa stratégie de diversification au-delà de son partenariat avec OpenAI, et pour offrir à ses clients un choix de modèles élargi.

Les clients de Microsoft Foundry auront accès aux modèles de pointe d'Anthropic, notamment Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1, et Claude Haiku 4.5. Microsoft s'est également engagé à maintenir l'accès de Claude à l'ensemble de la gamme Copilot, dont GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot et Copilot Studio.

Microsoft a réajusté sa relation avec OpenAI. Les deux partenaires historiques ont récemment assoupli les clauses d'exclusivité de leur accord, donnant à Microsoft la liberté de nouer des alliances avec d'autres acteurs de l'IA.

Le rôle de Nvidia dans cette nouvelle alliance

Pour la première fois, Nvidia et Anthropic établissent un partenariat technologique étroit. Initialement, Anthropic s'appuiera sur les systèmes Nvidia Grace Blackwell et Vera Rubin.

L'objectif est d'optimiser les modèles d'Anthropic pour obtenir les meilleures performances et la meilleure efficacité sur les architectures du géant des GPU. Inversement, il s'agira aussi d'optimiser les futures architectures Nvidia pour les charges de travail spécifiques d'Anthropic.

À noter qu'Amazon (AWS) demeure le fournisseur cloud principal et le partenaire d'Anthropic pour l'entraînement des modèles.