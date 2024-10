Du côté des produits de Microsoft, le 14 octobre 2025 est surtout connu pour être la date butoir concernant le support du système d'exploitation Windows 10, même si le groupe de Redmond a prévu des mises à jour de sécurité payantes pour la suite.

Le 14 octobre 2025 est aussi une date moins connue de fin de support d'Office 2016 et d'Office 2019. Microsoft fait ce rappel dans la foulée de la disponibilité d'Office 2024, après une alerte en ce sens qui avait déjà été lancée en avril.

La mise en garde s'adresse aux applications des deux suites Office 2016 et Office 2019, ainsi qu'aux serveurs de productivité (Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2015, Skype for Business Server 2019).

Il ne faut plus tarder...

" Continuer à utiliser des produits après la fin de leur support peut avoir un impact négatif sur la sécurité, la conformité et la productivité de l'organisation. Les migrations pouvant prendre du temps, nous vous recommandons de commencer dès que possible votre mise à niveau ", écrit Microsoft en s'adressant plus particulièrement aux entreprises.

Le groupe de Redmond aiguille en priorité vers des abonnements Microsoft 365, tout en soulignant la récente publication d'Office 2024 ou auparavant Office LTSC 2024 (Long Term Servicing Channel) avec une licence perpétuelle pour les entreprises. À souligner que pour Office LTSC 2021, la fin de support interviendra le 13 octobre 2026.

Faute de support en cours, les applications, serveurs ou appareils sont exposés à des vulnérabilités de sécurité ultérieurement découvertes qui ne seront pas corrigées. L'impasse est aussi faite sur des corrections de bugs et tout support technique.