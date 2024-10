Après Office LTSC 2024 (Long Term Servicing Channel) le mois dernier avec une licence perpétuelle pour les entreprises, ce sont les particuliers qui sont servis. Microsoft lance Office 2024 au prix de 149 €.

Contrairement aux entreprises avec une hausse de 10 %, il n'y a pas d'inflation du côté des particuliers. Le prix d'Office 2024 (Office Famille 2024) est le même que celui d'Office 2021 en son temps. Pour Office Famille et Petite Entreprise 2024, c'est un prix de 299 €.

Le modèle d'achat définitif d'Office 2024 représente une alternative à l'abonnement de type Microsoft 365, en faisant au passage une croix sur des fonctionnalités cloud et Copilot.

Pour PC ou Mac, Office Famille 2024 comprend Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Office Famille et Petite Entreprise 2024 ajoute Outlook et des droits d'utilisation des applications à des fins commerciales.

Quelques nouveautés avec Office 2024

Office 2024 est l'occasion de rattraper du retard accumulé par rapport à Microsoft 365 et de moderniser l'interface utilisateur avec un thème par défaut en adéquation avec le système Fluent Design. Microsoft met également en avant une amélioration des outils d'accessibilité.

La prise en charge des fichiers au format OpenDocument (ODF) en version 1.4 est au programme. Dans Word, Excel et PowerPoint, il est désormais possible d'insérer facilement une image depuis un appareil mobile Android.

Word récupérera automatiquement les documents ouverts et les modifications les plus récentes à la suite de la fermeture inattendue d'une session. Dans Excel, une fonction IMAGE peut extraire des images du Web, tandis que Microsoft souligne la visualisation d'ensembles de données avec des tableaux dynamiques dans des graphiques et une amélioration des performances.

Avec PowerPoint, un flux de caméra en direct peut être intégré de manière transparente dans les diapositives. Dans OneNote, une nouvelle expérience pour les dessins est proposée. Pour Outlook, des améliorations concernent la recherche (messages, fichiers, personnes ou événements).

Il y aura bien une suite

Les nouveautés dans Office 2024 sont présentées sur cette page. Microsoft s'est déjà engagé pour une autre version d'Office sans abonnement après cette édition 2024.