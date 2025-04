Le 14 octobre 2025 est la date officielle de fin de support de Windows 10. C'est aussi la date de fin de support d'Office 2016 et Office 2019, mais sans échappatoire possible grâce à un programme payant du type ESU (Extended Security Updates) applicable à Windows 10.

« Après cette date, il n'y aura aucune extension ni mise à jour de sécurité étendue. Toutes vos applications Office 2016 et Office 2019 continueront de fonctionner. Cependant, vous pourriez vous exposer à des risques de sécurité graves et potentiellement dangereux. »

La mise en garde de Microsoft n'est pas nouvelle. C'est un rappel qui intervient à près de six mois de la grosse échéance. La solution privilégiée par le groupe de Redmond est évidemment de se tourner vers un abonnement Microsoft 365.

« Microsoft 365 Apps fournit des versions toujours à jour d'applications familières telles que Word, Excel et PowerPoint pour ordinateur, mobile et web avec un support continu dans le cadre d'une politique de cycle de vie moderne, et est éligible à une utilisation avec le module complémentaire Microsoft 365 Copilot. »

Office 2024 jusqu'en octobre 2029

Dans son message d'avertissement, Microsoft ne passe pas complètement sous silence Office 2024 (Office LTSC 2024 pour les entreprises ; Long Term Servicing Channel) en tant que solution « entièrement déconnectée », et en soulignant un sous-ensemble des possibilités avec Microsoft 365.

Pour Office 2024, la fin de support est programmée au 9 octobre 2029. Le support couvre ainsi cinq années et pas davantage.