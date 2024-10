La dernière version de Microsoft Office 2024 a été officiellement lancée le 1er octobre 2024. Contrairement à la version Microsoft 365, qui utilise un système d’abonnement, Office 2024 est proposée sous forme d'une licence perpétuelle donc sans abonnement. Elle est donc la successeure d’Office 2021, lancée 3 ans plus tôt en octobre 2021.

Signalons déjà un changement majeur dans Office 2024 avec la suppression de Microsoft Publisher, un outil pourtant très utilisé et dédié à la création et à la conception de documents et de matériels marketing.

Au niveau des nouveautés, la plus frappante est sans doute le nouveau thème utilisé par défaut, très beau et surtout très fluide. Ensuite il y a de nombreuses nouveautés, mais aussi de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à chaque outil de la suite. Citons les principales :

Word 2024

Processus de collaboration amélioré avec un nouveau système de commentaires, de révisions...

Support pour ODF 1.4 pour une meilleure compatibilité

Processus de sauvegarde amélioré : même si Word plante sans que vous n'ayez enregistré vos données, le programme rouvrira vos documents là ou vous en étiez restés.



Excel 2024

14 nouvelles fonctions de texte et de matrice (manipulation et modification de texte, de tableau ...)

Une fonction "Image dans les cellules" pour ajouter et gérer des images directement dans les cellules

Graphiques dynamiques avec matrices dynamiques : idéal pour créer des graphiques qui se modifient automatiquement avec vos données (que vous en ajoutiez, modifiez, ou supprimiez).

Amélioration de la fluidité et de la stabilité des classeurs





PowerPoint 2024

Enregistrement des présentations avec voix et vidéo avec la fonction Recording Studio

Intégration des vidéos Microsoft Stream sur SharePoint

Possibilité d'insérer un flux vidéo en direct directement dans les présentations

Ajout des sous-titres aux vidéos et à l'audio





Outlook 2024

Meilleure intégration de Teams ou encore Viva Engage pour des collaborations et communications améliorées.

Amélioration de la création et de la gestion des réunions

Recherche améliorée





OneNote 2024

Possibilité d'insérer des composants Loop dans vos notes

Les notes manuscrites adhèrent mieux aux images et aux documents PDF

Recherche améliorée

Renouveau de l'Application Sticky Notes





Visio 2024

Augmentation du nombre de formes, gabarits et de modèles disponibles

Recherche améliorée



Access 2024

Possibilité d'ouvrir des requêtes en Vue SQL directement depuis le volet de navigation

Contrôle du navigateur Microsoft Edge

La version 32 bits d'Access est maintenant Large Address Aware (LAA) avec une augmentation de la plage d'adresses maximale de 2 Go à 4 Go

Ajout de la signature numérique des bases de données Microsoft Access et du code VBA

Accès au connecteur Dataverse avec Power Platform

Augmentation du nombre maximal de tables ouvertes (de 2048 à 4096) et du nombre maximal de connexions disponibles (de 256 à 512).





Office 2024 marque donc une évolution importante par rapport à la version 2021, et les nombreuses nouveautés et fonctionnalités justifient bien un achat pour un nouvel utilisateur. Pour ceux possédant déjà une licence d’Office 2021, la question de la migration se pose, le seul frein étant économique.

Office 2024 : une suite bureautique déjà à prix réduit

Et justement, bonne nouvelle pour les amateurs d'Office, le revendeur Godeal24 propose une remise de 62% sur les clés Microsoft Office dans le cadre de son offre Crazy Microsoft Deal et dont la toute nouvelle version 2024:

Office Home 2024 à seulement 100,29 € (au lieu de 149 €) : idéal pour les étudiants et les familles, la suite inclut les versions classiques de Word, Excel, PowerPoint et OneNote.





Office Home & Business 2024 pour 170,39 € (au lieu de 249 €) : destiné aux familles et aux petites entreprises. Inclus les versions classiques de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook.



Notons que si l'aspect économique est une priorité pour vous, la licence pour Office 2021 Pro Plus est bien moins chère à seulement 31,75 €, ce dernier pouvant déjà répondre à vos besoins quotidiens en termes de vie, d'études et de travail !

Office 2021 Pro Plus vous permet d'accéder aux applications Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote et Teams ! Saisissez l'opportunité, c'est le meilleur moment pour obtenir Office 2021 Professional Plus à prix réduit.

Attention, ces réductions ne sont disponibles que pendant quelques jours !

Meilleures offres Godeal24 du moment

Microsoft Office à -62 % avec le code SGO62



Améliorez votre expérience PC avec la dernière version de Windows. Du multitâche transparent aux fonctionnalités de sécurité améliorées, Windows offre tout ce dont vous avez besoin pour une informatique fluide et sécurisée.

Clés de licence Windows à -50% avec le code SGO50

Bundles Windows + Office à -62 % avec le code SGO62

Afin d'économiser encore plus, le mieux est de regarder du côté des packs proposant la suite bureautique, mais aussi le système d'exploitation.

Ventes en gros

Plus pour les professionnels, mais des prix inégalés !

Jusqu’à 62 % de réduction sur Windows et Office avec le code SGO62

Avec Godeal24, vous pouvez également choisir le logiciel qui vous convient parmi des centaines de logiciels. Bien utilisés, ces logiciels peuvent grandement vous aider dans votre travail. Choisissez celui dont vous avez besoin !

Logiciels divers en promotion

Comment utiliser le code promo ?

Ajoutez le produit de votre choix au panier, et indiquez le code promo puis allez à la page de paiement. Vous pouvez continuer en tant qu’invité (ou bien créer un compte), puis remplissez les “Informations de facturation” et cliquez sur “Passer la commande”. Vous serez alors redirigé vers une page, cliquez sur “Choisir les méthodes de paiement”. Vous pouvez choisir d’utiliser PayPal ou bien une carte bancaire pour compléter le paiement.

Qui est Godeal24 ?

Godeal24 s'est fait un nom dans le paysage des détaillants de logiciels en ligne avec ses bonnes affaires, son interface utilisateur facile et attrayante, une livraison immédiate sans frais de port, et un service client de première classe. Godeal24 vous permet d'économiser beaucoup d'argent en achetant une clé d'activation Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2024 (et les versions précédentes de Microsoft Office pour PC ou Mac), des antivirus et bien d'autres outils utiles. Tous les logiciels sont garantis 100% authentiques. Le site est 100% sécurisé et la réception de la clé se fait immédiatement par email après paiement (n'oubliez pas de vérifier également le dossier spam ou courrier indésirable). Godeal24 offre un support technique professionnel 24/7 et un service après-vente à vie. Vous pouvez contacter Godeal24 sur cet email : service@godeal24.com.

Bon shopping !