Microsoft officialise le retrait de son produit Office Online Server le 31 décembre 2026. Passée cette date, la solution qui permet d'utiliser des versions web de Word, Excel ou PowerPoint sur des serveurs locaux ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité, correctif ou support technique.

" Ce changement s'inscrit dans notre engagement continu à moderniser les expériences de productivité et à nous concentrer sur les solutions cloud-first ", écrit le groupe de Redmond.

Un message clair de Microsoft

L'arrêt du support expose les organisations à des risques de sécurité et de conformité non négligeables. Pour Microsoft, la voie à suivre est la migration vers Microsoft 365. Cette suite cloud offre des avantages comme la collaboration en temps réel, des mises à jour automatiques et une sécurité renforcée.

Pour les entreprises de plus de 150 licences, le programme Microsoft FastTrack est même proposé afin d'accompagner la transition qui peut s'avérer complexe pour les organisations disposant de configurations sur site très spécifiques.

Les autres produits serveurs de Microsoft sont-ils affectés ?

Bien que la fin d'Office Online Server soit actée, Microsoft précise que l'annonce " ne s'applique pas aux produits qui s'intègrent avec Office Online Server ". Ainsi, des solutions comme SharePoint Server Subscription Edition ou Exchange Server SE resteront supportées. Cependant, leur intégration avec OOS disparaîtra.

Pour continuer à éditer des documents sur ces serveurs, Microsoft oriente vers les clients de bureau comme Microsoft 365 Apps for Enterprise ou la version perpétuelle Office LTSC 2024.

Encore de la casse avec Skype for Business

Les utilisateurs de Skype for Business Server vont ressentir l'impact de cette fin de vie avec l'indisponibilité de certaines fonctionnalités, même si les outils de base ne sont pas affectés. La solution préconisée par Microsoft est, sans surprise, une migration vers Teams.