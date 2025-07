De manière relativement discrète, c'est dans un document de support que Microsoft a annoncé sa décision de geler l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour Microsoft 365 (applications Office) sur Windows 10 à partir de 2026.

Une annonce qui sonne comme une invitation de moins en moins cordiale à migrer vers Windows 11, alors que des millions de postes tournent encore sous l'ancien système d'exploitation.

Un calendrier précis pour la fin des nouveautés

La fin des innovations pour les applications Office sur Windows 10 se fera de manière progressive.

Tout commencera en août 2026 pour les abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille. Leurs applications resteront bloquées sur une version 2608, sans recevoir d'autres ajouts par la suite.

Les entreprises suivront de près. Le canal mensuel verra le robinet se fermer le 13 octobre 2026, tandis que le canal semi-annuel attendra jusqu'au 12 janvier 2027. Ces dates passées, le mot d'ordre sera la stabilité, et non plus l'évolution.

Des mises à jour de sécurité, mais sans plus

Que les utilisateurs se rassurent sur un point, la sécurité n'est pas (encore) abandonnée. Microsoft s'est engagé à fournir les correctifs de sécurité nécessaires pour les applications Office fonctionnant sur Windows 10 jusqu'au 10 octobre 2028.

C'est une maigre consolation, mais elle garantit une protection contre les failles pendant quelques années. Le système d'exploitation lui-même arrivant en fin de vie en octobre 2025, cette extension de support pour la suite bureautique offre un sursis, même si c'est au prix de l'innovation.

Une stratégie pour forcer la main vers Windows 11

La décision de Microsoft s'inscrit dans une stratégie pour encourager, voire contraindre, le passage à Windows 11. Après les publicités en plein écran et autres notifications insistantes, le gel des nouveautés pour un outil comme Microsoft 365 est un argument de poids.

Microsoft prévient d'ailleurs que le support technique sera limité pour ceux qui s'obstinent. Face à un problème spécifique à Windows 10 après octobre 2025, le service client aura une réponse toute prête : mettez à niveau vers Windows 11.

La pilule risque d'être difficile à avaler pour ceux dont le matériel n'est pas compatible avec Windows 11. Rappelons néanmoins le programme ESU pour des mises à jour de sécurité payantes à destination de Windows 10 après le 14 octobre prohcain, et avec une certaine souplesse pour les particuliers.