Le service de stockage cloud OneDrive de Microsoft n'échappe pas à son assistant IA Copilot, du moins avec une version payante. La disponibilité est désormais annoncée pour l'ensemble des clients commerciaux de Microsoft.

Copilot dans OneDrive permet de résumer des documents, d'analyser et d'identifier les différences de jusqu'à cinq fichiers sans les ouvrir, ou encore de répondre à des questions spécifiques sur des documents. Pour l'exécution de tâches spécialement adaptées à un projet et personnalisées, les agents Copilot débarquent aussi dans OneDrive.

Microsoft souligne en particulier qu'un agent Copilot peut être partagé avec toute une équipe et fonctionne sur diverses plateformes, que ce soit OneDrive, Teams ou SharePoint.

Au-delà de Copilot pour OneDrive

De manière plus globale et hormis des performances revues à la hausse, Microsoft met en avant une expérience de recherche améliorée dans OneDrive grâce à des filtres associés aux types de fichiers, aux personnes ou en utilisant des mots-clés contenus dans les noms des fichiers.

Pour l'accès aux dossiers et fichiers de OneDrive via l'Explorateur de fichiers de Windows, il sera désormais possible de personnaliser les dossiers avec des couleurs afin d'aider à mieux les organiser. Si des couleurs ont déjà été définies sur la version web de OneDrive, elles feront leur apparition dans l'Explorateur de fichiers.

Sur Android, puis ultérieurement sur iOS, OneDrive bénéficie d'une nouvelle interface axée sur les photos, les albums, les personnes et les favoris pour permettre de les parcourir plus facilement. Microsoft précise en outre le déploiement progressif (abonnés Microsoft 365 d'abord) d'une recherche de photos s'appuyant sur l'IA et des requêtes en langage naturel.

Par ailleurs, l'application sur mobile peut dorénavant importer des photos, des vidéos et des documents depuis Google Drive, Google Photos et Dropbox.

Davantage de stockage à disposition

D'ici la fin de cette année, Microsoft indique que des niveaux de stockage de 5 To et 10 To seront ajoutés à OneDrive. Ils permettront de dépasser la limite actuelle de 2 To qui concerne Microsoft 365 Personnel et Famille.