L'intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT-3 d'OpenAI a ouvert de nouveaux horizons en matière de manipulation de données pour répondre à quasiment n'importe quelle question formulée en langage naturel.

De nombreux métiers d'écriture, de mise en forme de données ou même de programmation pourraient tirer profit de ses capacités...ou bien disparaître un certain nombre d'activités humaines qui y sont associés.

La question de la pertinence des informations, des biais dans les réponses et les usages négatifs (plagiat, production de fake news...) sont encore des freins à son utilisation massive mais l'intérêt du public comme des professionnels est déjà là et laisse entrevoir des opportunités très larges.

L'avenir de la requête ?

ChatGPT pourrait représenter l'avenir des moteurs de recherche en répondant directement et précisément à n'importe quelle requête plutôt que d'afficher une liste de résultats.

Des géants du secteur comme Google ou Microsoft s'y intéressent déjà, l'un pour maintenir sa domination et l'autre pour tenter de la renverser. Microsoft en particulier pourrait largement profiter de l'intégration d'un agent conversationnel dans son moteur de recherche Bing comme dans ses produits Office et la firme semble prête à investir massivement dans son concepteur OpenAI pour s'assurer de l'accès à ses technologies IA.

La publication Semafor indique ainsi que le groupe de Redmond souhaiterait investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Cette dernière, déjà valorisée à hauteur de 29 milliards de dollars, pourrait donc rapidement évoluer.

Faire de Microsoft l'investisseur majoritaire

L'accord, dont il n'est pas précisé s'il est validé ou simplement prospectif, prévoirait de permettre à Microsoft de récupérer 75% des profits d'OpenAI jusqu'à recoupement de l'investissement.

Après quoi, une nouvelle structure serait créée donnant à Microsoft 49% de contrôle sur OpenAI et 49% à l'ensemble des autres investisseurs, lui permettant de dominer les décisions stratégiques et d'utiliser les produits d'OpenAI.

Le site The Information rappelait il y a peu que Microsoft avait déjà investi l'équivalent de 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019, en cash et en crédit d'accès à son cloud, et envisageait d'augmenter sa participation.

En devenant l'investisseur majoritaire, Microsoft pourrait alors faire barrage à ses concurrents et exploiter pleinement les technologies d'OpenAI (ChatGPT, Dall-E pour la génération d'image) dans ses produits, lui donnant un avantage concurrentiel dans la mesure où il faudrait du temps pour qu'émergent des solutions alternatives de même niveau.

Intégrer les systèmes d'IA dans les produits Microsoft serait un bon moyen de les monétiser alors qu'OpenAI doit trouver un modèle économique pour les pérenniser, tout en coupant l'herbe sous le pied de Google.