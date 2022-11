Un nouvel opérateur télécom a été validé sur le marché français par l'Arcep, régulateur du secteur des télécommunications. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du groupe américain Microsoft

Ce dernier va-t-il venir faire concurrence aux opérateurs nationaux ? Oui et non. Dans son cas, il ne s'agit pas de proposer des abonnements particuliers mais plutôt de disposer de numéros de téléphone sur postes fixes et mobiles pour ses offres Microsoft Teams.

Stratégie Microsoft Teams

L'essor du télétravail durant les confinements de la pandémie de coronavirus a conduit à une forte augmentation du nombre d'utilisateurs des services Teams (270 millions d'utilisateurs dans le monde) et à leur intégration dans le fonctionnement des entreprises.

En pouvant disposer de ses propres numéros de téléphone, Microsoft va pouvoir monter des offres concurrentes de celles des opérateurs sur le segment professionnel.

Renforcer l'offre face aux opérateurs professionnels

C'est donc le créneau des offres d'entreprises, dominé par Orange Business Services, qui est visé ici. En devant opérateur télécom, Microsoft pourra fournir comme les autres acteurs des numéros de ligne pour ses services Teams.

Cette solution permet de contourner les difficultés rencontrées en leur temps avec Skype, et plus généralement les plateformes VoIP, qui avaient bien tenté une première forme de concurrence avec les opérateurs en refusant toujours le statut d'opérateur, trop contraignant.

Devenir opérateur impose en effet des obligations légales, notamment en matière de continuité de service pour les appels d'urgence et de réponse aux requêtes judiciaires pour des écoutes téléphoniques.