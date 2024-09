L'intégration d'iCloud Photos directement dans l'application Photos sur Windows 11 remonte à près de deux ans. Absente sur Windows 10, elle commence enfin à y faire son apparition. Pour le moment, c'est dans le cadre du programme Windows Insiders.

Afin de synchroniser et de visualiser les photos iCloud dans l'application Microsoft Photos, il faut disposer de la dernière version de l'application iCloud pour Windows proposée dans le Microsoft Store. Une connexion avec l'identifiant Apple est ensuite nécessaire pour activer la synchronisation.

Sur l'exemple de Windows 11, Microsoft Photos sur Windows 10 utilise en outre la nouvelle plateforme Windows App SDK et WinUI 3 pour une amélioration des performances et une interface utilisateur plus moderne.

Accès à la recherche visuelle avec Bing

D'autres changements avec Microsoft Photos concernent à la fois Windows 10 et Windows 11, dont un panneau de navigation remanié dans la galerie de photos, l'ajout d'un bouton Visual Search with Bing en bas de la visionneuse. Il permet de trouver des images similaires ou des contenus associés grâce à la recherche dans Bing.

Désactivable dans les paramètres, une option permet par ailleurs d'exécuter l'application Microsoft Photos en arrière-plan, dans l'optique d'améliorer son temps de démarrage.