Les supports numériques permettent déjà de stocker de grandes quantités de données mais il reste la problématique de la dégradation des supports dans le temps qui donne une durée de vie limitée aux informations stockées et seulement retardée par le transfert régulier sur de nouveaux supports.

Le Project Silica de Microsoft étudie la possibilité d'utiliser un substrat en verre pour du stockage de données en grandes quantités et de très long terme. Dans un récent billet de blog, les avancées du projet sont évoquées et Microsoft met en avant la possibilité de stocker jusqu'à 7 To de données sur un mince support de verre assurant la pérennité des informations pendant 10 000 ans.

Un support inerte de très longue durée

Les informations gravées dans le verre sont insensibles aux perturbations électromagnétiques et le support lui-même peut supporter des conditions extrêmes sans broncher (feu, inondation, éraflures...).

Les derniers travaux ont porté sur l'amélioration de la vitesse d'écriture des informations à l'aide de lasers. Si l'un des premiers exemples d'application portait sur le stockage de la musique du monde entier sous forme MP3 au sein d'une arche sécurisée dite Global Music Vault, il semble que le Project Silica s'oriente désormais vers le stockage de long terme des données de serveurs cloud.

De la sauvegarde de la musique au stockage long des serveurs cloud

Ces données froides stockées sur supports magnétiques (disques durs, bandes magnétiques) doivent être retranscrites tous les cinq à dix ans pour continuer d'être utilisables, dans une débauche d'énergie et avec le risque de perdre des données durant le processus.

Avec le substrat en verre préservant les données pendant des milliers d'années, ces opérations de maintenance pourraient être fortement allégées. Encore faudra-t-il que les outils d'encodage et de décodage des informations dans le substrat en verre restent opérationnels sur ces mêmes temps long...