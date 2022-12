Cela fait un an que Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard, un an que les négociations ont été entérinées entre les deux entités, mais un an aussi que les régulateurs étudient la question pour déterminer si oui ou non le rachat peut être validé sans avoir un impact trop marqué sur la concurrence et la stabilité du marché du jeu vidéo.

Et depuis plusieurs mois, Microsoft fait face à quelques revers : le régulateur britannique avait déjà signifié quelques inquiétudes, puis c'est l'Europe qui avait émis des doutes. Finalement, c'est la FTC, le régulateur américain qui pourrait simplement annuler la vente.

La FTC s'oppose finalement au rachat

La FTC (Federal Trade Commission) a ainsi partagé son intention de s'opposer au rachat. Selon le régulateur, le rapprochement des deux entités pourrait nuire à a concurrence en permettant à Microsoft de mettre la main sur des franchises de premier plan.

Le régulateur prend pour exemple le rachat de Zenimax par Microsoft qui ne s'est pas vraiment passé comme l'avait promis la marque. Microsoft indiquait ainsi que le rachat de Bethesda (qui faisait partie de Zenimax) n'entrainerait aucun retrait des franchises du studio des autres plateformes et pourtant Microsoft a par la suite annoncé que The Elder Scrolls VI et Starfield seraient des exclusivités Xbox. Il y a donc fort à parier que Microsoft fera la même chose avec les franchises d'Activision Blizzard.

Le président de Microsoft, Brad Smith continue de se montrer confiant dans le dossier et indique avoir des ressources pour se faire entendre et offrir des garanties suffisantes à valider le rachat. Malgré cela, la FTC a déposé une plainte devant le Tribunal Administratif pour bloquer le rachat.

Mais rien n'est joué pour autant : Microsoft peut encore obtenir un accord en aménageant le deal : la marque pourrait avoir à proposer des contrats de portages à ses concurrents ou même gérer les franchises à la carte en offrant une certaine indépendance à certains studios faisant partie du deal.