L'application Remote Desktop pour Windows (Bureau à distance Microsoft) sera bientôt de l'histoire ancienne avec un support qui prendra fin le 27 mai prochain. Après cette date butoir, l'application ne sera plus disponible au téléchargement dans le Microsoft Store et ne pourra plus être installée.

Surtout, les connexions à Windows 365 pour l'expérience Cloud PC, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box via l'application Remote Desktop pour Windows seront bloquées. De quoi rendre cette application définitivement obsolète.

L'annonce de Microsoft n'est pas une réelle surprise. Elle est dans la lignée de la publication l'année dernière de l'application Windows App. Disponible pour Windows, macOS, iOS ou encore Android (preview), elle est assimilée à une passerelle unifiée vers Windows.

Pas de panique avec le client Remote Desktop

Un point important souligné par Microsoft est que l'application Remote Desktop n'est pas le client Remote Desktop (Connexion Bureau à distance) qui est présent dans Windows depuis de nombreuses années.

Pour le client Remote Desktop, et la prise en charge de Remote Desktop Protocol (RDP), rien ne change.

Les utilisateurs se connectant à des postes de travail à distance grâce au client Remote Desktop pourront continuer de le faire, même si une prise en charge future de RDP dans Windows App semble désormais au programme.