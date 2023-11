Microsoft dope un peu plus les fonctionnalités de Windows et annonce ainsi une nouvelle application tout simplement baptisée Windows App qui propose aux utilisateurs d'ancrer leur PC dans le Cloud pour un accès à distance simplifié.

On pourra ainsi accéder à l'intégralité des fonctionnalités de son PC depuis un appareil sous Windows, macOS, iOS, Android et plus globalement depuis le Web. C'est un peu comme si l'on organisait soi même son propre PC Shadow, à l'aide de son propre matériel.

L'application devrait rassembler plusieurs services orientés vers le Cloud : Windows 365, les bureaux virtuel Azure, Microsoft Dev Box ainsi que l'accès au PC personnel à distance. Microsoft a pris soin d'assurer la prise en charge des configurations multimoniteurs, les résolutions d'affichage personnalisées, les résolutions d'affichage dynamiques et la mise à l'échelle ainsi que la redirection des périphériques...

En bref il devrait être possible de piloter son PC à distance comme on le ferait en physique, ce qui peut se montrer plus qu'utile quand l'utilisateur a l'habitude de partir en déplacement pour le travail ou les loisirs, afin de travailler sur des tâches assez lourdes depuis un PC portable ou tablette peu équipée par exemple, ou plus simplement pour travailler sur des fichiers et dossiers stockés en local que l'on ne souhaite pas forcément transmettre ou partager dans un espace de stockage en ligne.