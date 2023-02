La Surface Pro 7+ est un hybride en la matière. Alliant ordinateur et tablette tactile, cet ultraportable 2 en 1 se glissera sans soucis dans votre sac à dos. Depuis l'arrivée de Windows 8, Microsoft met un point d'honneur à développer des solutions de plus en plus innovantes en intégrant, par exemple, la fonction tactile.

Dotée de 8 Go de RAM LPDDR4x et de 128 Go de stockage, cette Surface est configurable sur l'aspect processeur. Microsoft en propose deux déclinaisons : le Intel Core i3 de 11e génération et le Intel Core i5 de 11e génération. Elle intègre un écran de 12,3" et affiche une définition de 2736x1824 px pour une résolution de 267 PPP au format 3:2.

Avec ses puces graphiques intégrées (Intel UHD Graphics pour le i3 et Intel Iris Xe pour le i5), cette tablette hybride vous assure une image de haute qualité. Avec une telle qualité d'image, on pourrait penser que l'autonomie en est impactée, mais que nenni ! Car avec une autonomie affichée de 15 heures en utilisation normale, cette Surface Pro 7+ vous accompagnera tout au long de la journée.

De plus, elle possède 1 port USB-C, 1 port USB-A, 1 prise casque 3,5 mm, 1 lecteur de carte MicroSDXC et 1 port Surface Connect (pour brancher le clavier). En tant que tablette, cette Surface intègre une caméra avant de 5 MP et une à l'arrière de 8 MP.

Sur son site officiel, et dans le cadre des soldes, vous trouverez la Microsoft Surface Pro 7+ à -25% à 697 € avec le Intel Core i3 et à 824 € avec le Intel Core i5.

Signalons qu'avec cette Surface Pro 7+ est proposée une offre pour Microsoft 365 au prix de 99 € pour la version famille (6 personnes et 6 To cloud max pendant 15 mois) et 69 € pour la version personnelle (1 personne et 1 To cloud max pendant 15 mois). Ceci étant dit, la firme de Redmond propose une offre pour Microsoft 365 à -50% pour les étudiants qui montrent patte blanche.

De plus, des offres de protections sont à découvrir dans la configuration de votre Surface aux prix de 149 € pour 2 ans, 219 € pour 3 ans, 299 € pour 4 ans.

Sur la deuxième page de configuration, vous aurez la possibilité de choisir le clavier Surface Pro Cover (en version biométrique ou non) qui s'adapte directement sur la tablette au prix de 149,99 € pour le clavier simple et 179,99 € pour le clavier avec identifiant biométrique.



