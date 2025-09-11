Microsoft a décidé de supprimer les frais d'inscription pour les développeurs individuels sur sa boutique d'applications. Une mesure qui devient effective dans près de 200 pays et lève une barrière financière qui freinait des créateurs sur le Microsoft Store.

Une porte d'entrée grande ouverte pour les créateurs

L'objectif affiché par Microsoft est de créer une plateforme « plus inclusive et accessible ». Il n'est plus nécessaire de posséder une carte de paiement pour se lancer.

« Les développeurs n'auront plus besoin de carte de crédit pour commencer, ce qui supprime un point de friction majeur qui a affecté de nombreux créateurs à travers le monde », écrit Microsoft dans un billet de blog.

Il suffit d'une vérification d'identité rapide via un document officiel et un selfie pour obtenir un accès quasi instantané au Partner Center. De quoi passer rapidement de l'inscription à la soumission d'une application.

Opération séduction du Microsoft Store

La plateforme se dote d'autres atouts pour tenter de séduire les développeurs, sachant que le Microsoft Store revendique une forte audience de plus de 250 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Tous les types d'applications (Win32, PWA, .NET MAUI, Electron...) sont acceptés, sans nécessiter de modification du code.

Pour maximiser les bénéfices, plusieurs options s'offrent aux créateurs. Ils peuvent utiliser la plateforme de commerce de Microsoft à des taux de commission bas, ou bien, pour les applications hors jeux, intégrer leur propre système de paiement et conserver 100 % des revenus.

À cela s'ajoutent des services offerts comme l'hébergement des fichiers et la bande passante pour la distribution, la signature de sécurité des applications. Les mises à jour sont déployées automatiquement.

Microsoft veut y croire

Le changement de politique pour le Microsoft Store avait été initié dans quelques marchés, avant d'être plus amplement généralisé.

Via la compilation de divers témoignages de développeurs et éditeurs indépendants, le groupe de Redmond assure que le changement porte ses fruits. La suppression des frais d'inscription est largement saluée.