En catimini, Microsoft a introduit une amélioration sur la version web du Microsoft Store. Il est désormais possible de sélectionner et d'installer plusieurs applications simultanément.

Cette fonctionnalité, qui n'a pas encore fait l'objet d'une documentation officielle, peut par exemple permettre de simplifier la configuration d'un nouvel ordinateur Windows, en évitant le processus laborieux de téléchargement individuel pour chaque application.

Une installation groupée

En pratique, l'utilisateur se rend sur le site web du Microsoft Store et découvre un bouton " Installation multi-applications " à droite du champ de recherche.

Il suffit ensuite de parcourir les applications et de sélectionner celles souhaitées pour une installation. Une fois la sélection terminée, un clic sur le bouton " Installation sélectionnée " déclenche le téléchargement d'un unique fichier exécutable.

Ce dernier, une fois lancé, se charge d'installer en arrière-plan toutes les applications choisies, sans nécessiter d'autre intervention de la part de l'utilisateur.

Une nouveauté avec des limites

Malgré son potentiel, cette nouveauté est encore à un stade précoce. Elle n'est disponible que sur la version web du Microsoft Store et n'a pas encore été intégrée à l'application native de Windows 11.

Le nombre d'applications pouvant être installées en une seule fois est limité à 16, mais une contrainte de taille est que la sélection n'est pas libre. Actuellement, 64 applications sont éligibles à une installation groupée.

Plus pratique que WinGet

L'approche n'est pas sans rappeler un outil tiers tel que Ninite, voire l'outil WinGet (Windows Package Manager) de Microsoft pour installer et gérer des applications, mais en passant par la ligne de commande.