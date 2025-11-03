Le bug affectant le Gestionnaire des tâches de Windows 11 a été confirmé par Microsoft. Suite à l'installation de la mise à jour KB5067036 du 28 octobre 2025, la fermeture de l'application via le bouton " X " ne met pas fin au processus taskmgr.exe. Celui-ci continue de fonctionner en arrière-plan, créant un risque de dégradation des performances pour les systèmes concernés.

Quel est l'impact de ce bug sur le système ?

Chaque fois qu'un utilisateur ouvre et ferme le Gestionnaire des tâches, une nouvelle instance du processus reste active en mémoire. Bien qu'une seule instance soit peu gourmande, consommant environ 20 Mo de RAM et une faible part du CPU, leur accumulation peut devenir problématique.

Des dizaines d'instances fantômes peuvent avoir un impact potentiellement significatif sur les performances et l'autonomie de la batterie sur PC portable, surtout pour les utilisateurs qui ne redémarrent pas souvent leur appareil.

Le problème décrit par Microsoft

Dans sa page officielle sur l'état de santé de Windows (Windows 11 25H2 et 24H2), Microsoft détaille le problème, indiquant qu'après l'installation des mises à jour publiées le 28 octobre 2025 ou après, " fermer le Gestionnaire des tâches à l'aide du bouton Fermer (X) pourrait ne pas mettre complètement fin au processus ".

Cette officialisation confirme les signalements d'utilisateurs et s'accompagne d'une mesure de contournement, dans l'attente d'un correctif en bonne et due forme.

Les solutions en attendant un correctif

Microsoft propose deux contournements. La première méthode consiste à utiliser le Gestionnaire des tâches pour se terminer lui-même. Dans l'onglet " Processus ", il faut sélectionner " Gestionnaire des tâches " et cliquer sur " Terminer la tâche ".

La seconde méthode passe par l'invite de commandes en mode administrateur. En exécutant la commande taskkill.exe /im taskmgr.exe /f, toutes les instances du processus seront fermées.

À souligner que la mise à jour KB5067036 incriminée est en préversion (preview), ce qui limite le nombre d'utilisateurs touchés par rapport à un déploiement à grande échelle.