Pour le système d'exploitation Windows (Windows 10 et Windows 11) sur PC et ses applications intégrées, Microsoft procède à une série de modifications supplémentaires. Elles se destinent aux utilisateurs dans l'Espace économique européen et entrent dans le cadre d'une mise en conformité avec le règlement DMA sur les marchés numériques.

Windows fait partie des plateformes désignées comme gatekeepers (contrôleurs d'accès) pour le DMA en Europe. Une désignation qui concerne également Android, iOS et iPadOS en matière de systèmes d'exploitation.

Le règlement DMA a pour principal objectif d'empêcher les contrôleurs d'accès d'imposer des conditions inéquitables aux entreprises et aux utilisateurs finaux, et à garantir l'accessibilité à des services numériques importants.

Pour le navigateur web par défaut dans Windows

Les derniers ajustements de Microsoft pour Windows concernent le navigateur par défaut et sa configuration. Actuellement, la configuration d'un navigateur par défaut ne couvre que certains types de liens et de fichiers. Elle sera étendue à partir de juillet prochain.

En particulier, les liens ftp et read, ainsi que les types de fichiers .mht, .mhtml, .shtml, .svg, .xht, .xhtml et .xml, voire pour les fichiers PDF. En outre et sauf avis contraire, la définition d'un navigateur par défaut avec le bouton dédié entraînera son épinglage à la barre des tâches.

D'ores et déjà avec la version la plus récente de Microsoft Edge, un changement notable est que ce navigateur ne sollicitera plus l'utilisateur pour être défini comme navigateur par défaut, à moins qu'il ne soit ouvert directement.

En cas de désinstallation de Microsoft Edge, les autres applications de Microsoft n'inviteront plus à sa réinstallation, exception faite des PWA (Progressive Web App) distribuées dans le Microsoft Store et utilisant la technologie Microsoft Edge.

Un Microsoft Store qui peut être désinstallé

Plus tard cette année, le Microsoft Store pourra lui-même être désinstallé si souhaité et de la même manière que les autres applications. Après cette désinstallation, les applications installées et distribuées via le Microsoft Store continueront de recevoir des mises à jour.

Plusieurs applications de Microsoft adaptent également leur comportement, dont les applications Bing et Start Experiences (tableau de bord des widgets et écran de verrouillage) qui ouvriront le contenu web avec le navigateur par défaut.

Une autre évolution à souligner est que dès leur installation, les applications tierces pourront désormais intégrer leurs résultats de recherche web directement dans Windows Search. Les utilisateurs auront la possibilité de visualiser les résultats de plusieurs fournisseurs de recherche web simultanément et de les réorganiser dans Paramètres.