Pour répondre à une demande de personnalisation des utilisateurs de Windows, Microsoft déploie une section entièrement dédiée aux thèmes dans le Microsoft Store.

Des thèmes en toute simplicité

La proposition de personnalisation visuelle est riche avec plus de 400 thèmes, chacun combinant des fonds d'écran et des couleurs d'accentuation coordonnées. Parmi ceux-ci, plus de 35 thèmes sont totalement nouveaux.

Les thèmes sont pour des goûts divers et variés. Microsoft souligne notamment des versions officielles de Sea of Thieves pour les joueurs ou World National Parks pour les amateurs de nature.

L'application d'un nouveau look se fait en un clic depuis le Microsoft Store. La gestion de la collection de thèmes s'effectue ensuite depuis les Paramètres de Windows, où l'utilisateur peut consulter et alterner entre ses différents choix.

Juste un début pour faciliter la personnalisation

Ce lancement est présenté comme une première étape afin de rendre la personnalisation " naturelle et accessible pour chaque utilisateur de Windows ".

Microsoft encourage d'ailleurs les retours via le Hub de commentaires et ouvre la porte aux créateurs qui souhaitent soumettre leurs propres thèmes.

À noter que le déploiement de la nouvelle section dans le Microsoft Store se fait de manière progressive. Il faudra donc éventuellement s'armer d'un peu de patience pour en profiter.