Cela fait un petit moment que Microsoft n'a pas renouvelé sa gamme de tablettes compactes Surface Go. La troisième génération de cette petite machine sous Windows 11 S a été présentée en septembre 2021 et la firme s'est attelée à étoffer d'autres catégories de produits Surface sans toucher à ce modèle.

La Surface Go 3, avec son affichage 10,5 pouces PixelSense et son processeur Intel Pentium ou Core i3, joue la carte de la polyvalence avec ses accessoires, stylet et dock / clavier, qui en font un petit PC d'appoint comme un outil de divertissement.

Si l'année 2022 n'a pas vu passer de nouvelle génération, il se murmure que Microsoft prépare une Surface Go 4 et avec une surprise de taille.

Cela ne viendra pas de son design qui devrait conserver globalement la même esthétique de petite tablette à tout faire mais plutôt de ce qu'elle embarquera.

Place à une configuration ARM ?

A la place d'un processeur x86 d'Intel, qui resterait toujours proposé, c'est en effet un processeur ARM qui pourra animer la future tablette 2 en 1. Ce ne serait qu'une demi-surprise, Microsoft travaillant depuis plusieurs années avec Qualcomm sur une version de Windows adaptée à l'architecture ARM.

On peut donc penser que le processeur ARM en question sera un Soc Snapdragon pour PC portables, peut-être pas le plus puissant Snapdragon 8cx Gen 3 mais l'une des variantes en Snapdragon 7c, apportant une belle autonomie et des connectivités sans fil avancées.

Cette nouvelle option permettrait d'ailleurs en principe d'apporter facilement une compatibilité 5G à la Surface Go 4 grâce au modem intégré fourni également par Qualcomm.

Une nouvelle Surface Pro en deux tailles d'écran ?

Microsoft travaillerait également à une nouvelle tablette 2 en 1 Surface Pro qui serait proposée en deux tailles d'écran : 13 pouces comme d'habitude mais aussi en 11 pouces.

Ce modèle plus compact porterait le nom de code Luxor et reprendrait donc le format de la Surface Go mais avec des bordures plus fines et des caractéristiques techniques plus poussées, à commencer par un affichage avec rafraîchissement 120 Hz.

La nouvelle Surface Go pourraient être lancée durant l'automne, période habituelle de présentation des produits Surface. Microsoft avait, semble-t-il, la volonté de la lancer dès le printemps mais a dû modifier ses projets.

Le lancement des tablettes Surface Pro de nouvelle génération pourrait dépendre de la disponibilité des premiers processeurs ARM Nuvia de Qualcomm, ce qui suggère un fenêtre de tir plutôt sur 2024.