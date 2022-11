Alors que le marché des smartphones devient plus compliqué, entre la baisse des ventes et l'intérêt des fabricants pour des puces conçues en interne et non plus des solutions clé en main comme Snapdragon, le groupe Qualcomm cherche de plusieurs années à s'implanter sur le segment des processeurs ARM pour PC portables.

Parti trop tôt dans les années 2010 avec l'initiative avortée du SmartBook, Qualcomm a retenté sa chance à la faveur de l'émergence de techniques de gravure plus fine permettant d'offrir une meilleure autonomie aux appareils.

Maintenant que les puces ARM ont pris des parts de marché dans des domaines divers comme les serveurs et les PC portables, l'heure est à la relance de la stratégie de conquête de ce marché encore jeune.

Après avoir décliné des puces initialement destinées aux smartphones en versions pour PC portables, la firme de San Diego a dévoilé ses premiers designs dédiés avec la famille Snapdragon 8cx.

Performances ou autonomie / connectivités, il faut encore choisir

Faute de pouvoir rivaliser en performances avec les processeurs Intel, Qualcomm a mis l'accent sur les connectivités (WiFi et 4G / 5G) et l'autonomie permises par ses puces, tout en travaillant en collaboration avec Microsoft pour pousser une version ARM de Windows.

Le résultat a été moyennement convaincant du fait de machines onéreuses et tenant plus du client léger que d'un vrai PC polyvalent. Pire, Apple est arrivée entre-temps sur ce même marché avec une stratégie Apple Silicon et des puces Apple M1 et M2 pour Mac et MacBook autrement plus puissantes.

Qualcomm a encore une carte à jouer avec le rachat de Nuvia qui doit lui permettre de proposer à son tour des configurations de coeurs personnalisées beaucoup plus performantes.

A plusieurs reprises, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, a affiché sa confiance dans sa capacité à se mettre au niveau d'Apple avec les solutions Nuvia. Le focus se porte sur des ordinateurs portables mais il semble que les premiers PC de bureau ARM ne sont pas loin non plus.

Un processeur ARM Nuvia pour PC de bureau ?

Si l'on devrait en savoir plus en 2023, des fuites ont émergé concernant une première puce Nuvia pour PC de bureau qui ferait son apparition en 2024. Portant le nom de code Hamoa, elle serait dotée de 12 coeurs, soit 8 coeurs puissants et 4 coeurs économiques s'appuyant sur un design spécifique de coeur Nuvia Phoenix.

Elle offrirait un système de mémoire et de cache similaire à celui de la puce Apple M1 et le leaker Kuba Wojciechowski affirme que les performances seraient déjà "très prometteuses".

La plateforme devrait supporter un GPU dédié, ce qui donnera la possibilité de créer de multiples configurations. C'est aussi un changement par rapport aux puces Snapdragon de Qualcomm qui intègre une partie graphique Adreno.