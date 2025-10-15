Le compte à rebours est terminé. Après dix ans de bons et loyaux services, Windows 10 a officiellement tiré sa révérence ce 14 octobre 2025. Pour des centaines de millions d'utilisateurs dont les PC ne sont pas compatibles avec Windows 11, c'est le début d'une période d'incertitude. Faut-il jeter un ordinateur encore fonctionnel ?

Pas si vite. Microsoft a ouvert son programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) aux particuliers et, sous la pression européenne, le rend même gratuit pendant un an.

Pourquoi ce sursis d'un an est-il gratuit en Europe ?

Initialement, ce programme de sursis, baptisé ESU (Extended Security Updates), était payant et réservé aux entreprises. Pour le grand public, Microsoft avait d'abord imaginé des conditions alambiquées : payer une trentaine d'euros, utiliser des points Rewards ou accepter de sauvegarder ses données sur OneDrive. Une proposition qui a fait grincer beaucoup de dents.





C'était sans compter sur la réglementation européenne, notamment sur le droit à la réparation. Pour éviter un bras de fer avec Bruxelles, Microsoft a finalement cédé : l'accès au programme ESU sera gratuit pendant un an pour tous les résidents de l'Espace économique européen. La seule contrepartie exigée est d'utiliser un compte Microsoft pour se connecter à sa session Windows 10. Microsoft a toutefois attendu le tout dernier momment pour déployer son service, lié au fameux Tuesday Patch sorti hier.

Comment activer ces mises à jour de sécurité étendues ?

La procédure est conçue pour être simple, à condition de remplir quelques prérequis. Voici la marche à suivre :

Vérifiez votre version : Votre PC doit impérativement tourner sous Windows 10 en version 22H2 et avoir installé les dernières mises à jour (au minimum la KB5046613).

Votre PC doit impérativement tourner sous en version 22H2 et avoir installé les dernières mises à jour (au minimum la KB5046613). Allez dans Windows Update : Rendez-vous dans "Paramètres", puis "Mise à jour et sécurité". Lancez une recherche de mises à jour. Si votre machine est éligible, un nouvel encart "Prolonger la sécurité" ou "S'inscrire maintenant" devrait apparaître.

Rendez-vous dans "Paramètres", puis "Mise à jour et sécurité". Lancez une recherche de mises à jour. Si votre machine est éligible, un nouvel encart "Prolonger la sécurité" ou "S'inscrire maintenant" devrait apparaître. Suivez l'assistant : Cliquez sur le lien et laissez-vous guider. L'assistant vérifiera que vous êtes bien connecté à un compte Microsoft et que vous êtes en Europe. L'inscription se finalise en quelques clics.

Une fois l'opération terminée, un message confirmera que votre PC est bien inscrit pour recevoir les mises à jour jusqu'au 13 octobre 2026.

Quelles sont les limites et les pièges à éviter ?

Ce sursis n'est pas une résurrection. Il est crucial de comprendre que ce programme ne concerne que les mises à jour de sécurité critiques et importantes. N'attendez aucune nouvelle fonctionnalité ni amélioration de performance. L'objectif est de vous protéger des failles, pas de moderniser votre OS.





Le principal piège est la condition de connexion. Votre PC doit se connecter à votre compte Microsoft au moins une fois tous les 60 jours. Si ce n'est pas le cas, il sera automatiquement désinscrit du programme ESU et ne recevra plus de correctifs. C'est une manière pour Microsoft de s'assurer que vous restez bien dans son écosystème.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que se passera-t-il après le 13 octobre 2026 ?

Ce sera la fin définitive. À cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera fournie pour Windows 10, même via le programme ESU pour les particuliers. Votre PC deviendra alors de plus en plus vulnérable aux nouvelles menaces. Il faudra impérativement envisager de passer à Windows 11 (quitte à forcer l'installation), de migrer vers un autre système comme Linux, ou d'acheter un nouvel ordinateur.

Mon PC n'affiche pas l'option pour s'inscrire à l'ESU, que faire ?

Le déploiement de l'option d'inscription est progressif. Si elle n'apparaît pas, assurez-vous d'abord que votre PC est bien à jour avec la version 22H2 de Windows 10. Si c'est le cas, il faut simplement patienter, l'encart finira par apparaître dans Windows Update dans les jours ou semaines à venir.

Suis-je obligé d'utiliser un compte Microsoft ?

Oui, c'est la condition non négociable pour bénéficier de l'année de mises à jour gratuites en Europe. L'utilisation d'un compte local ne permet pas de s'inscrire au programme ESU. Vous devez connecter un compte Microsoft à votre session Windows et vous y connecter régulièrement.