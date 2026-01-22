Avec le canal Canay et Dev, les membres du programme Windows Insider peuvent tester des mises à jour des applications Notepad (11.2512.10.0) et Paint (11.2512.191.0) sur Windows 11. Des améliorations sont axées sur l'IA.

Quelles sont les améliorations apportées à Notepad ?

Avec l'éditeur de texte Bloc-notes, l'intégration de l'IA via Copilot est optimisée. Microsoft annonce une amélioration de la vitesse pour les fonctionnalités d'écriture, de réécriture et de résumé. Générés en local ou dans le cloud, les résultats apparaissent plus rapidement.

Accessible par le biais d'une icône en forme de mégaphone, une nouvelle expérience d'accueil a été ajoutée pour guider les utilisateurs. Notepad s'enrichit par ailleurs du support étendu du format Markdown pour simplifier l'édition de documents structurés.

Il est notamment question de la mise en forme pour le texte barré et la gestion des listes imbriquées. Ces options sont proposées depuis la barre d'outils de formatage ou des raccourcis clavier.

L'IA avec Paint et Copilot+ PC

L'application Paint bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité baptisée " Coloring book ". Propulsée par l'IA, elle permet de générer des pages de livre de coloriage uniques à partir d'un prompt. Il suffit de décrire ce qui est souhaité, comme " un chat mignon et duveteux sur un donut ", pour que l'outil produise plusieurs propositions à colorier.

Cette fonctionnalité sera disponible uniquement sur les Copilot+ PC. Son utilisation, tout comme les fonctions IA de Notepad, nécessite une connexion à un compte Microsoft.

Au-delà de l'IA, Paint gagne en précision grâce à l'ajout d'un curseur de tolérance de remplissage. Lors de l'utilisation de l'outil de remplissage, il permet de contrôler la manière dont la couleur est appliquée, et d'éviter des débordements sur les contours complexes.