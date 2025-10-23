Pour les Windows Insiders (Canary, Dev et Beta), Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de Paint (version 11.2509.441.0). Elle introduit une fonctionnalité baptisée Restyle. Il s'agit d'un outil basé sur l'IA permettant de transformer le style artistique des images.

Un choix parmi plusieurs styles à générer

La fonctionnalité Restyle dans Paint est intégrée à l'expérience Copilot. Dans le menu Copilot de Paint, l'utilisateur peut alors choisir parmi une liste de styles prédéfinis, comme le Pop art.

D'autres styles proposés sont l'impressionnisme, l'aquarelle, la peinture à l'huile, la bande dessinée vintage, le croquis à l'encre, le dessin au crayon ou encore le Pixel art.

Une fois le style sélectionné, il suffit de cliquer sur le bouton " Générer ". Les images ainsi obtenues peuvent être ajoutées, copiées ou enregistrées.

Sans doute pas pour tout le monde

Pour l'instant, Restyle n'est disponible que sur les Copilot+ PC équipés de puces Snapdragon. Cette exclusivité matérielle suggère que la fonctionnalité pourrait reposer sur des capacités IA en local avec le NPU, plutôt que sur le cloud.

Sans grande surprise, il est souligné que l'utilisation de Restyle nécessite une connexion à un compte Microsoft.