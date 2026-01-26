Les utilisateurs de Windows ont fait face à une série de dysfonctionnements suite au premier Patch Tuesday de cette année 2026. Une semaine après une première mise à jour corrective en urgence, Microsoft en publie une deuxième pour résoudre des problèmes affectant Outlook et l'accès aux fichiers stockés dans le cloud.

Quel était le problème rencontré par les utilisateurs ?

Après l'installation du Patch Tuesday du 13 janvier 2026, plusieurs applications ont connu des soucis. Le bug principal provoquait le plantage des applications qui " ouvrent ou enregistrent des fichiers stockés dans des emplacements basés sur le cloud ".

Les utilisateurs d'Outlook étaient particulièrement touchés, surtout lorsque leurs fichiers de données PST étaient hébergés sur des services comme OneDrive ou Dropbox. L'application pouvait se bloquer au démarrage, refuser de se rouvrir sans un redémarrage forcé, ou même faire réapparaître d'anciens e-mails.

Quelle solution apportée par Microsoft ?

Face à l'ampleur du problème, Microsoft a publié une série de mises à jour d'urgence en plein week-end, le 24 janvier. Ces correctifs sont désignés " out-of-band " car ils sont diffusés en dehors du cycle mensuel habituel.

Parmi les correctifs déployés, KB5078127 pour Windows 11 25H2 et 24H2, KB5078129 pour Windows 10. Ces mises à jour sont cumulatives. Elles comprennent également les correctifs du premier patch d'urgence de la semaine précédente.

Un correctif via Windows Update

Pour les appareils concernés, la mise à jour est disponible via Windows Update. Microsoft précise que le patch n'apparaîtra que si l'une des mises à jour problématiques de janvier a été installée au préalable.

Autrement dit, si votre système n'est pas affecté par ces bugs, il n'est pas nécessaire d'installer ce correctif en urgence.

Les solutions seront intégrées dans le prochain cycle habituel de mises à jour. Un Patch Tuesday de février qui devra restaurer la confiance des utilisateurs, après un début d'année chaotique.